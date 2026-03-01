Иран атаковал столицу Саудовской Аравии – Эр-Рияд

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться: днем в воскресенье, 1 марта, взрывы прогремели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Об этом сообщает Clash Report.

Что происходит в Эр-Рияде?

О взрывах в Эр-Рияде стало известно после 11:00 по киевскому времени – то есть после 12:00 по местному.

Взрывы были слышны на востоке столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда,

– говорится в сообщении.

Информационное агентство Al Jazeera English со ссылкой на жителей восточного Эр-Рияда также сообщило, что они слышали несколько громких взрывов и видели, как в небо поднимается дым.

Справка. В Эр-Рияде расположена авиабаза принца Султана – Prince Sultan Air Base. Это ключевой объект для американских сил с 2019 года, где США размещают войска, системы ПВО Patriot и авиацию для операций в регионе и защиты от угроз.

По данным СМИ, в субботу, 28 февраля, в Эр-Рияде также раздавались громкие взрывы. Это произошло после того, как Иран заявил, что после совместной атаки со стороны США и Израиля все американские и израильские объекты на Ближнем Востоке стали законными целями.

Саудовская Аравия официально осудила удары Ирана, а также пригрозила "серьезными последствиями".

Королевство Саудовская Аравия решительно осуждает и разоблачает откровенную иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании,

– отмечалось в сообщении.

Под удар также попали ОАЭ