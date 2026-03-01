Иран атаковал столицу Саудовской Аравии – Эр-Рияд
- Взрывы прогремели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди в воскресенье, 1 марта, после 11:00 по киевскому времени.
- Саудовская Аравия осудила удары Ирана, называя их агрессией и нарушением суверенитета нескольких стран региона, включая ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт и Иорданию.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться: днем в воскресенье, 1 марта, взрывы прогремели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Об этом сообщает Clash Report.
Читайте также Режиму аятолл конец, – востоковед предположил, как закончится обострение на Ближнем Востоке
Что происходит в Эр-Рияде?
О взрывах в Эр-Рияде стало известно после 11:00 по киевскому времени – то есть после 12:00 по местному.
Взрывы были слышны на востоке столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда,
– говорится в сообщении.
Информационное агентство Al Jazeera English со ссылкой на жителей восточного Эр-Рияда также сообщило, что они слышали несколько громких взрывов и видели, как в небо поднимается дым.
Справка. В Эр-Рияде расположена авиабаза принца Султана – Prince Sultan Air Base. Это ключевой объект для американских сил с 2019 года, где США размещают войска, системы ПВО Patriot и авиацию для операций в регионе и защиты от угроз.
По данным СМИ, в субботу, 28 февраля, в Эр-Рияде также раздавались громкие взрывы. Это произошло после того, как Иран заявил, что после совместной атаки со стороны США и Израиля все американские и израильские объекты на Ближнем Востоке стали законными целями.
Саудовская Аравия официально осудила удары Ирана, а также пригрозила "серьезными последствиями".
Королевство Саудовская Аравия решительно осуждает и разоблачает откровенную иранскую агрессию и вопиющее нарушение суверенитета ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании,
– отмечалось в сообщении.
Под удар также попали ОАЭ
28 февраля и 1 марта взрывы гремели также в Дубае. В городе была фактически остановлена работа ключевых авиахабов: аэропорты Dubai International и Al Maktoum закрыли на неопределенное время после попадания дрона в один из терминалов.
Под ударом оказался и роскошный отель Fairmont The Palm на искусственном острове Palm Jumeirah – в результате обстрела на верхних этажах вспыхнул масштабный пожар, четыре человека получили ранения.
Также под атаку попал легендарный Бурдж-аль-Араб ("Парус"): после попадания беспилотника загорелась часть фасада с первого по шестой этаж.