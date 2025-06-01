Иран и Израиль нагнетают ситуацию на Ближнем Востоке – теперь все ожидают вмешательства США
На Ближнем Востоке продолжается противостояние между Израилем и Ираном, страны продолжают обмениваться ударами, ситуация продолжает обостряться. На фоне этого поговаривают, что Соединенные Штаты, вероятно, рассматривают возможность вмешательства в конфликт против Тегерана.
Что сейчас происходит на Ближнем Востоке, действительно ли США вступят в войну против Ирана и эскалация усилится в регионе – читайте в хронологии 24 Канала.
К теме Трамп рассматривает возможность удара США по Ирану, – Axios
Какие события происходят на Ближнем Востоке
Иран выпустил предупреждение об эвакуации гражданских из района Неве-Цедек в Тель-Авиве. В районе Неве-Цедек находится штаб-квартира Генерального штаба Израиля и Министерства обороны. Также там расположен Институт по вопросам национальной безопасности при Тель-Авивском университете – один из главных аналитических центров в сфере обороны, кибербезопасности и стратегических исследований. Тель-Авивский университет и Воздушные силы Израиля имеют совместный исследовательский центр рядом – сосредоточен на новых технологиях для космоса и обороны. Центральный офис Израильского Космического Агентства, занимающегося развитием космических проектов и технологий, включая военные цели – расположен в Тель-Авиве к югу от Неве-Цедек. ЦАХАЛ заявил, что сейчас Израиль атакует в районе Тегерана. В ответ на атаку Ирана по Израилю ЦАХАЛ анонсировал свою атаку и выпустил предупреждение об эвакуации для жителей 18-го района в Тегеране. 18-й район – это густонаселенный район на юго-западе Тегерана, где проживает около 420 000 человек на площади 37,5 километра. Он расположен вблизи аэропорта Мехрабад и Авиационного университета имени Шахида Саттари. Высокопоставленные израильские чиновники ждут, поможет ли президент США Дональд Трамп завершить начатое. Мы ждем решения президента, Два израильских чиновника заявили, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прямо не призывает Трампа одобрить удары США по Фордо, иранскому ядерному объекту, расположенному под горой. Нетаньяху, как и другие израильские официальные лица, надеется, что Трамп примет это решение сам, не чувствуя, что на него давит его израильский коллега. "Вся операция основана на том факте, что в какой-то момент к ней присоединятся США", – заявил третий израильский чиновник. Израильские официальные лица настаивают на том, что Израиль имеет и другие варианты уничтожить или хотя бы временно вывести из строя иранский ядерный объект в Фордо, но ни один из них не будет таким эффективным, как удар стратегических бомбардировщиков США с использованием 30 000-фунтовых противобункерных бомб. Журналисты пишут, что Израиль наносит удары по Тегерану. В городе, вероятно, работает ПВО. Тегеран также под ночной атакой: смотрите видео ЦАХАЛ сообщает о новых ракетах на Израиль со стороны Ирана. Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом, пишет The Times of Israel. Тревогу в Израиле объявили на севере и в центральной части страны. Иран атаковал Израиль 18 июня: смотрите видео Ракеты со стороны Ирана летят в Израиль: смотрите видео Силы ПВО работают для перехвата угрозы. Гражданам приказано немедленно перейти в укрытия и оставаться там до отдельного распоряжения. Из Белого дома идут опровержения относительно того, что по итогам Совета по нацбезопасности будут какие-то заявления. От представителей Совета национальной безопасности не ожидается заявлений о встрече под председательством президента Трампа, Напомним, по итогам Совета ожидались заявления Трампа о возможном вступлении США в войну против Ирана. В случае атаки США на Иран Тегеран может перекрыть Ормузский пролив и "нанести удар" американским кораблям в Персидском заливе, сообщает The New York Times со ссылкой на американскую разведку. Пентагон привел американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему Ближневосточному региону, включая ОАЭ, Иорданией и Саудовской Аравией, сообщает The New York Times. По информации издания, Штаты разместили на Ближнем Востоке более 40 000 солдат. Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века, Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам США, если страна присоединится к военной операции против Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американскую разведку. Издание пишет, что Штаты уже направили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для оказания помощи истребителям, которые защищают американские базы, или для увеличения дальности полета бомбардировщиков, которые вовлечены в возможном ударе по иранским ядерным объектам. Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели заявила, что Лондон не предоставляет оборонной помощи Израилю в конфликте с Ираном. Она подчеркнула, что Израиль "никого не просил помощи" и "Великобритания в этом не участвует". Хотовели добавила, что несмотря на это Израиль доволен поддержкой "друзей" в достижении цели по сдерживанию иранской ядерной программы. Цель изменения режима в Тегеране, по ее словам, перед Израилем не стоит. Встреча Трампа с Советом по вопросам нацбезопасности в Ситуационной комнате завершена. Заседание длилось более часа. Трамп должен сделать заявление по итогам встречи. Американские СМИ не исключают, что Трамп может принять решение вступить в войну с Ираном. В то же время израильские чиновники предполагают, что США могут присоединиться к войне против Ирана сегодня, сообщает Channel 12. Дональд Трамп отказался от командировки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь соглашения, сообщает телеканал CNN. Напомним, сейчас он проводит заседание Совета национальной безопасности, где могут принять решение о вступлении США в войну с Ираном. Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар США по Ирану, сообщили WSJ представители администрации. По словам чиновников, решение пока не принято. Президент США, который ранее настаивал на дипломатическом решении, хочет убедиться, что Иран не сможет развить свои ядерные возможности, отметили они. Москва заявляет, что "мировое большинство" выступило против атак Израиля. "Жесткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, свидетельствуют, что конфронтационный курс и разрушительные действия израильского руководства находят понимание и поддержку только со стороны тех государств, которые являются его фактическими соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений", – заявили в МИД страны-агрессора. Также там сказали, что Иран готов "к возобновлению контактов с США для выработки возможных решений, которые снимают любые необоснованные подозрения и предубеждения относительно ядерной программы Тегерана при условии прекращения израильских нападений". Российский МИД заявляет, что израильско-иранский конфликт "имеет только дипломатическое решение".
Иран выпустил предупреждение об эвакуации из Тель-Авива
ЦАХАЛ предупредил об эвакуации жителей Тегерана
В Израиле ожидают, что США присоединятся к его операции против Ирана, – CNN
– заявил CNN высокопоставленный израильский чиновник.
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Иран выпустил новую волну ракет по Израилю
ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил ракеты в направлении Израиля
В Белом доме сказали, стоит ли ожидать каких-то заявлений от Трампа по Ирану в скором времени
– заявил чиновник Белого дома для Al Jazeera.
Войска США на Ближнем Востоке в состоянии повышенной готовности, – СМИ
– заявили в иранском государственном телевидении.
Иран готовится ударить по базам США, если те вступят в войну, – СМИ
Британия не участвует в обороне Израиля, – FT
Трамп завершил встречу с Советом по нацбезопасности
Трамп отказался отправлять чиновников на переговоры с Ираном, – CNN
Трамп рассматривает вариант удара США по Ирану, –СМИ
МИД России осудили атаки Израиля по Ирану
Иран выпустил предупреждение об эвакуации гражданских из района Неве-Цедек в Тель-Авиве.
В районе Неве-Цедек находится штаб-квартира Генерального штаба Израиля и Министерства обороны.
Также там расположен Институт по вопросам национальной безопасности при Тель-Авивском университете – один из главных аналитических центров в сфере обороны, кибербезопасности и стратегических исследований.
Тель-Авивский университет и Воздушные силы Израиля имеют совместный исследовательский центр рядом – сосредоточен на новых технологиях для космоса и обороны.
Центральный офис Израильского Космического Агентства, занимающегося развитием космических проектов и технологий, включая военные цели – расположен в Тель-Авиве к югу от Неве-Цедек.
ЦАХАЛ заявил, что сейчас Израиль атакует в районе Тегерана.
В ответ на атаку Ирана по Израилю ЦАХАЛ анонсировал свою атаку и выпустил предупреждение об эвакуации для жителей 18-го района в Тегеране.
18-й район – это густонаселенный район на юго-западе Тегерана, где проживает около 420 000 человек на площади 37,5 километра.
Он расположен вблизи аэропорта Мехрабад и Авиационного университета имени Шахида Саттари.
Высокопоставленные израильские чиновники ждут, поможет ли президент США Дональд Трамп завершить начатое.
Мы ждем решения президента,
Два израильских чиновника заявили, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прямо не призывает Трампа одобрить удары США по Фордо, иранскому ядерному объекту, расположенному под горой.
Нетаньяху, как и другие израильские официальные лица, надеется, что Трамп примет это решение сам, не чувствуя, что на него давит его израильский коллега.
"Вся операция основана на том факте, что в какой-то момент к ней присоединятся США", – заявил третий израильский чиновник.
Израильские официальные лица настаивают на том, что Израиль имеет и другие варианты уничтожить или хотя бы временно вывести из строя иранский ядерный объект в Фордо, но ни один из них не будет таким эффективным, как удар стратегических бомбардировщиков США с использованием 30 000-фунтовых противобункерных бомб.
Журналисты пишут, что Израиль наносит удары по Тегерану. В городе, вероятно, работает ПВО.
Тегеран также под ночной атакой: смотрите видео
ЦАХАЛ сообщает о новых ракетах на Израиль со стороны Ирана.
Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом, пишет The Times of Israel.
Тревогу в Израиле объявили на севере и в центральной части страны.
Иран атаковал Израиль 18 июня: смотрите видео
Ракеты со стороны Ирана летят в Израиль: смотрите видео
Силы ПВО работают для перехвата угрозы. Гражданам приказано немедленно перейти в укрытия и оставаться там до отдельного распоряжения.
Из Белого дома идут опровержения относительно того, что по итогам Совета по нацбезопасности будут какие-то заявления.
От представителей Совета национальной безопасности не ожидается заявлений о встрече под председательством президента Трампа,
Напомним, по итогам Совета ожидались заявления Трампа о возможном вступлении США в войну против Ирана.
В случае атаки США на Иран Тегеран может перекрыть Ормузский пролив и "нанести удар" американским кораблям в Персидском заливе, сообщает The New York Times со ссылкой на американскую разведку.
Пентагон привел американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему Ближневосточному региону, включая ОАЭ, Иорданией и Саудовской Аравией, сообщает The New York Times.
По информации издания, Штаты разместили на Ближнем Востоке более 40 000 солдат.
Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века,
Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам США, если страна присоединится к военной операции против Ирана.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американскую разведку.
Издание пишет, что Штаты уже направили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для оказания помощи истребителям, которые защищают американские базы, или для увеличения дальности полета бомбардировщиков, которые вовлечены в возможном ударе по иранским ядерным объектам.
Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели заявила, что Лондон не предоставляет оборонной помощи Израилю в конфликте с Ираном.
Она подчеркнула, что Израиль "никого не просил помощи" и "Великобритания в этом не участвует".
Хотовели добавила, что несмотря на это Израиль доволен поддержкой "друзей" в достижении цели по сдерживанию иранской ядерной программы.
Цель изменения режима в Тегеране, по ее словам, перед Израилем не стоит.
Встреча Трампа с Советом по вопросам нацбезопасности в Ситуационной комнате завершена. Заседание длилось более часа.
Трамп должен сделать заявление по итогам встречи.
Американские СМИ не исключают, что Трамп может принять решение вступить в войну с Ираном.
В то же время израильские чиновники предполагают, что США могут присоединиться к войне против Ирана сегодня, сообщает Channel 12.
Дональд Трамп отказался от командировки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь соглашения, сообщает телеканал CNN.
Напомним, сейчас он проводит заседание Совета национальной безопасности, где могут принять решение о вступлении США в войну с Ираном.
Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар США по Ирану, сообщили WSJ представители администрации.
По словам чиновников, решение пока не принято. Президент США, который ранее настаивал на дипломатическом решении, хочет убедиться, что Иран не сможет развить свои ядерные возможности, отметили они.
Москва заявляет, что "мировое большинство" выступило против атак Израиля.
"Жесткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, свидетельствуют, что конфронтационный курс и разрушительные действия израильского руководства находят понимание и поддержку только со стороны тех государств, которые являются его фактическими соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений", – заявили в МИД страны-агрессора.
Также там сказали, что Иран готов "к возобновлению контактов с США для выработки возможных решений, которые снимают любые необоснованные подозрения и предубеждения относительно ядерной программы Тегерана при условии прекращения израильских нападений".
Российский МИД заявляет, что израильско-иранский конфликт "имеет только дипломатическое решение".