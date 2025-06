Иран и Израиль нагнетают ситуацию на Ближнем Востоке – теперь все ожидают вмешательства США

На Ближнем Востоке продолжается противостояние между Израилем и Ираном, страны продолжают обмениваться ударами, ситуация продолжает обостряться. На фоне этого поговаривают, что Соединенные Штаты, вероятно, рассматривают возможность вмешательства в конфликт против Тегерана.

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке, действительно ли США вступят в войну против Ирана и эскалация усилится в регионе – читайте в хронологии 24 Канала.

К теме Трамп рассматривает возможность удара США по Ирану, – Axios

Какие события происходят на Ближнем Востоке