Іран та Ізраїль нагнітають ситуацію на Близькому Сході – тепер усі очікують втручання США
На Близькому Сході триває протистояння між Ізраїлем та Іраном, країни продовжують обмінюватися ударами, ситуація продовжує загострюватися. На тлі цього подейкують, що Сполучені Штати, ймовірно, розглядають можливість втручання у конфлікт проти Тегерану.
Що зараз відбувається на Близькому Сході, чи дійсно США вступлять у війну проти Ірану та ескалація посилиться в регіоні – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Трамп розглядає можливість удару США по Ірану, – Axios
Які події відбуваються на Близькому Сході
Іран випустив попередження про евакуацію цивільних з району Неве-Цедек у Тель-Авіві. В районі Неве-Цедек знаходиться штаб-квартира Генерального штабу Ізраїлю та Міністерства оборони. Також там розташовано Інститут з питань національної безпеки при Тель-Авівському університеті – один з головних аналітичних центрів у сфері оборони, кібербезпеки та стратегічних досліджень. Тель-Авівський університет і Повітряні сили Ізраїлю мають спільний дослідницький центр поруч – зосереджений на нових технологіях для космосу та оборони. Центральний офіс Ізраїльського Космічного Агентства, що займається розвитком космічних проєктів та технологій, включно з військовими цілями – розташований у Тель-Авіві на південь від Неве‑Цедек. ЦАХАЛ заявив, що зараз Ізраїль атакує в районі Тегерану. У відповідь на атаку Ірану по Ізраїлю ЦАХАЛ анонсував свою атаку і випустив попередження про евакуацію для жителів 18-го району в Тегерані. 18-й район – це густонаселений район на південному заході Тегерана, де проживає близько 420 000 людей на площі 37,5 кілометра. Він розташований поблизу аеропорту Мехрабад та Авіаційного університету імені Шахіда Саттарі. Високопоставлені ізраїльські чиновники чекають, чи допоможе президент США Дональд Трамп завершити розпочате. Ми чекаємо на рішення президента, Два ізраїльські чиновники заявили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху прямо не закликає Трампа схвалити удари США по Фордо, іранському ядерному об'єкту, розташованому під горою. Нетаньягу, як і інші ізраїльські офіційні особи, сподівається, що Трамп ухвалить це рішення сам, не відчуваючи, що на нього тисне його ізраїльський колега. "Вся операція заснована на тому факті, що в якийсь момент до неї приєднаються США", – заявив третій ізраїльський чиновник. Ізраїльські офіційні особи наполягають на тому, що Ізраїль має й інші варіанти знищити або хоча б тимчасово вивести з ладу іранський ядерний об'єкт у Фордо, але жоден з них не буде таким ефективним, як удар стратегічних бомбардувальників США з використанням 30 000-фунтових протибункерних бомб. Журналісти пишуть, що Ізраїль завдає ударів по Тегерану. В місті, ймовірно, працює ППО. Тегеран також під нічною атакою: дивіться відео ЦАХАЛ повідомляє про нові ракети на Ізраїль зі сторони Ірану. Беньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з Трампом, пише The Times of Israel. Тривогу в Ізраїлі оголосили на півночі та в центральній частині країни. Іран атакував Ізраїль 18 червня: дивіться відео Ракети з боку Ірану летять в Ізраїль: дивіться відео Сили ППО працюють для перехоплення загрози. Громадянам наказано негайно перейти до укриттів і залишатися там до окремого розпорядження. З Білого дому йдуть спростування щодо того, що за підсумками Ради з нацбезпеки будуть якісь заяви. Від представників Ради національної безпеки не очікується заяв про зустріч під головуванням президента Трампа, Нагадаємо, за підсумками Ради очікувалися заяви Трампа про можливий вступ США у війну проти Ірану. У разі атаки США на Іран Тегеран може перекрити Ормузьку протоку і "завдати удару" американським кораблям у Перській затоці, повідомляє The New York Times з посиланням на американську розвідку. Пентагон привів американські війська у стан підвищеної готовності на військових базах по всьому Близькосхідному регіону, включно з ОАЕ, Йорданією та Саудівською Аравією, повідомляє The New York Times. За інформацією видання, Штати розмістили на Близькому Сході понад 40 000 солдатів. Сьогодні ввечері на нас чекає сюрприз, який світ запам'ятає на віки, Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по базах США, якщо країна приєднається до військової операції проти Ірану. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американську розвідку. Видання пише, що Штати вже направили до Європи близько трьох десятків літаків-заправників, які можуть бути використані для надання допомоги винищувачам, які захищають американські бази, або для збільшення дальності польоту бомбардувальників, які залучені у можливому ударі по іранських ядерних об'єктах. Посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі заявила, що Лондон не надає оборонної допомоги Ізраїлю у конфлікті з Іраном. Вона наголосила, що Ізраїль "нікого не просив допомоги" і "Велика Британія в цьому не бере участі". Хотовелі додала, що попри це Ізраїль задоволений підтримкою "друзів" у досягненні мети щодо стримування іранської ядерної програми. Ціль зміни режиму в Тегерані, за її словами, перед Ізраїлем не стоїть. Зустріч Трампа з Радою з питань нацбезпеки в Ситуаційній кімнаті завершена. Засідання тривало більше ніж година. Трамп має зробити заяву за підсумками зустрічі. Американські ЗМІ не виключають, що Трамп може ухвалити рішення вступити у війну з Іраном. Водночас ізраїльські чиновники припускають, що США можуть приєднатися до війни проти Ірану сьогодні, повідомляє Channel 12. Дональд Трамп відмовився від вирядження чиновників на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди, повідомляє телеканал CNN. Нагадаємо, зараз він проводить засідання Ради національної безпеки, де можуть ухвалити рішення про вступ США у війну з Іраном. Трамп розглядає низку варіантів, включаючи можливий удар США по Ірану, повідомили WSJ представники адміністрації. За словами чиновників, рішення поки що не ухвалене. Президент США, який раніше наполягав на дипломатичному рішенні, хоче переконатися, що Іран не зможе розвинути свої ядерні можливості, зазначили вони. Москва заявляє, що "світова більшість" виступила проти атак Ізраїлю. "Жорстка і непримиренна реакція країн світової більшості на ізраїльські удари по території Ірану, включно з ядерно-енергетичною інфраструктурою, свідчать, що конфронтаційний курс і руйнівні дії ізраїльського керівництва знаходять розуміння і підтримку тільки з боку тих держав, які є його фактичними співучасниками та діють з кон'юнктурних міркувань", – заявили у МЗС країни-агресорки. Також там сказали, що Іран готовий "до відновлення контактів із США для вироблення можливих рішень, які знімають будь-які необґрунтовані підозри та упередження щодо ядерної програми Тегерана за умови припинення ізраїльських нападів". Російське МЗС заявляє, що ізраїльсько-іранський конфлікт "має лише дипломатичне розв'язання".
Іран випустив попередження про евакуацію з Тель-Авіва
ЦАХАЛ попередив про евакуацію жителів Тегерана
В Ізраїлі очікують, що США приєднаються до його операції проти Ірану, – CNN
– заявив CNN високопоставлений ізраїльський чиновник.
Іранський аятола заявив про "початок битви"
У Тегерані також неспокійно
Іран випустив нову хвилю ракет по Ізраїлю
ЦАХАЛ повідомив, що Іран запустив ракети у напрямку Ізраїлю
У Білому домі сказали, чи варто очікувати якихось заяв від Трампа щодо Ірану незабаром
– заявив чиновник Білого дому для Al Jazeera.
Війська США на Близькому Сході у стані підвищеної готовності, – ЗМІ
– заявили в іранському державному телебаченні.
Іран готується вдарити по базах США, якщо ті вступлять у війну, – ЗМІ
Британія не бере участі в обороні Ізраїлю, – FT
Трамп завершив зустріч з Радою з нацбезпеки
Трамп відмовився відправляти чиновників на переговори з Іраном, – CNN
Трамп розглядає варіант удару США по Ірану, – ЗМІ
МЗС Росії засудили атаки Ізраїлю по Ірану
Іран випустив попередження про евакуацію цивільних з району Неве-Цедек у Тель-Авіві.
В районі Неве-Цедек знаходиться штаб-квартира Генерального штабу Ізраїлю та Міністерства оборони.
Також там розташовано Інститут з питань національної безпеки при Тель-Авівському університеті – один з головних аналітичних центрів у сфері оборони, кібербезпеки та стратегічних досліджень.
Тель-Авівський університет і Повітряні сили Ізраїлю мають спільний дослідницький центр поруч – зосереджений на нових технологіях для космосу та оборони.
Центральний офіс Ізраїльського Космічного Агентства, що займається розвитком космічних проєктів та технологій, включно з військовими цілями – розташований у Тель-Авіві на південь від Неве‑Цедек.
ЦАХАЛ заявив, що зараз Ізраїль атакує в районі Тегерану.
У відповідь на атаку Ірану по Ізраїлю ЦАХАЛ анонсував свою атаку і випустив попередження про евакуацію для жителів 18-го району в Тегерані.
18-й район – це густонаселений район на південному заході Тегерана, де проживає близько 420 000 людей на площі 37,5 кілометра.
Він розташований поблизу аеропорту Мехрабад та Авіаційного університету імені Шахіда Саттарі.
Високопоставлені ізраїльські чиновники чекають, чи допоможе президент США Дональд Трамп завершити розпочате.
Ми чекаємо на рішення президента,
Два ізраїльські чиновники заявили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху прямо не закликає Трампа схвалити удари США по Фордо, іранському ядерному об'єкту, розташованому під горою.
Нетаньягу, як і інші ізраїльські офіційні особи, сподівається, що Трамп ухвалить це рішення сам, не відчуваючи, що на нього тисне його ізраїльський колега.
"Вся операція заснована на тому факті, що в якийсь момент до неї приєднаються США", – заявив третій ізраїльський чиновник.
Ізраїльські офіційні особи наполягають на тому, що Ізраїль має й інші варіанти знищити або хоча б тимчасово вивести з ладу іранський ядерний об'єкт у Фордо, але жоден з них не буде таким ефективним, як удар стратегічних бомбардувальників США з використанням 30 000-фунтових протибункерних бомб.
Журналісти пишуть, що Ізраїль завдає ударів по Тегерану. В місті, ймовірно, працює ППО.
Тегеран також під нічною атакою: дивіться відео
ЦАХАЛ повідомляє про нові ракети на Ізраїль зі сторони Ірану.
Беньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з Трампом, пише The Times of Israel.
Тривогу в Ізраїлі оголосили на півночі та в центральній частині країни.
Іран атакував Ізраїль 18 червня: дивіться відео
Ракети з боку Ірану летять в Ізраїль: дивіться відео
Сили ППО працюють для перехоплення загрози. Громадянам наказано негайно перейти до укриттів і залишатися там до окремого розпорядження.
З Білого дому йдуть спростування щодо того, що за підсумками Ради з нацбезпеки будуть якісь заяви.
Від представників Ради національної безпеки не очікується заяв про зустріч під головуванням президента Трампа,
Нагадаємо, за підсумками Ради очікувалися заяви Трампа про можливий вступ США у війну проти Ірану.
У разі атаки США на Іран Тегеран може перекрити Ормузьку протоку і "завдати удару" американським кораблям у Перській затоці, повідомляє The New York Times з посиланням на американську розвідку.
Пентагон привів американські війська у стан підвищеної готовності на військових базах по всьому Близькосхідному регіону, включно з ОАЕ, Йорданією та Саудівською Аравією, повідомляє The New York Times.
За інформацією видання, Штати розмістили на Близькому Сході понад 40 000 солдатів.
Сьогодні ввечері на нас чекає сюрприз, який світ запам'ятає на віки,
Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по базах США, якщо країна приєднається до військової операції проти Ірану.
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американську розвідку.
Видання пише, що Штати вже направили до Європи близько трьох десятків літаків-заправників, які можуть бути використані для надання допомоги винищувачам, які захищають американські бази, або для збільшення дальності польоту бомбардувальників, які залучені у можливому ударі по іранських ядерних об'єктах.
Посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі заявила, що Лондон не надає оборонної допомоги Ізраїлю у конфлікті з Іраном.
Вона наголосила, що Ізраїль "нікого не просив допомоги" і "Велика Британія в цьому не бере участі".
Хотовелі додала, що попри це Ізраїль задоволений підтримкою "друзів" у досягненні мети щодо стримування іранської ядерної програми.
Ціль зміни режиму в Тегерані, за її словами, перед Ізраїлем не стоїть.
Зустріч Трампа з Радою з питань нацбезпеки в Ситуаційній кімнаті завершена. Засідання тривало більше ніж година.
Трамп має зробити заяву за підсумками зустрічі.
Американські ЗМІ не виключають, що Трамп може ухвалити рішення вступити у війну з Іраном.
Водночас ізраїльські чиновники припускають, що США можуть приєднатися до війни проти Ірану сьогодні, повідомляє Channel 12.
Дональд Трамп відмовився від вирядження чиновників на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди, повідомляє телеканал CNN.
Нагадаємо, зараз він проводить засідання Ради національної безпеки, де можуть ухвалити рішення про вступ США у війну з Іраном.
Трамп розглядає низку варіантів, включаючи можливий удар США по Ірану, повідомили WSJ представники адміністрації.
За словами чиновників, рішення поки що не ухвалене. Президент США, який раніше наполягав на дипломатичному рішенні, хоче переконатися, що Іран не зможе розвинути свої ядерні можливості, зазначили вони.
Москва заявляє, що "світова більшість" виступила проти атак Ізраїлю.
"Жорстка і непримиренна реакція країн світової більшості на ізраїльські удари по території Ірану, включно з ядерно-енергетичною інфраструктурою, свідчать, що конфронтаційний курс і руйнівні дії ізраїльського керівництва знаходять розуміння і підтримку тільки з боку тих держав, які є його фактичними співучасниками та діють з кон'юнктурних міркувань", – заявили у МЗС країни-агресорки.
Також там сказали, що Іран готовий "до відновлення контактів із США для вироблення можливих рішень, які знімають будь-які необґрунтовані підозри та упередження щодо ядерної програми Тегерана за умови припинення ізраїльських нападів".
Російське МЗС заявляє, що ізраїльсько-іранський конфлікт "має лише дипломатичне розв'язання".