Будут бить не только по нефти, но и по Google: Иран разразился новыми угрозами

В Иране выступили с рядом агрессивных заявлений. Там обещают продолжить атаковать танкеры с нефтью и не только их.

Детали передает Reuters. Также там приводят слова одного из израильских чиновников, что иранский режим может пережить войну.

По каким целям будет бить Иран?

Представитель группировки "Хатам аль-Анбия" четко сказал: "Готовьтесь к цене на нефть в 200 долларов за баррель". То есть удары по нефтяным танкерам будут продолжаться.

Также он заявил, что Иран не позволит пройти через Ормузский пролив "ни одному литру нефти в пользу США и их союзников". Мол, "цены на нефть не могут искусственно оставаться низкими".

Пятая часть мирового объема нефти была заблокирована узким каналом вдоль иранского побережья, что стало худшим перебоем с поставками энергоносителей со времен нефтяных потрясений 1970-х годов,

– указали Reuters.

11 марта по меньшей мере три грузовых судна в Ормузском проливе обстреляли. Одним из них было Mayuree Naree под флагом Таиланда, оно загорелось у побережья Омана. 20 человек спасли, поиски троих еще продолжаются.

Контейнеровоз под японским флагом был поражен у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Сухогруз под флагом Маршалловых Островов также был поражен возле Дубая, судно несколько повреждено.

Чем били – не известно.

Справка. "РБК-Украина" отметили, что Ормузский пролив жизненно важен не только для экономик ближневосточных стран, а и для энергетической безопасности практически всего мира. Через него проходит около трети мировой нефтеторговли и более четверти торговли сжиженным газом. Ежемесячно трафик составляет около 3000 судов.

Кроме этого, КСИР обещает атаковать другие цели, связанные с Соединенными Штатами и Израилем в регионе, передает Al Jazeera.

Враг оставил нас открытыми для нападений на экономические центры и банки. Жителям региона не следует находиться в радиусе одного километра от банков. Американцам следует ждать наши контрмеры и наш болезненный ответ,

– заявили в Иране.

Информационное агентство Tasnim, связано с КСИР, даже опубликовало список офисов, назвав их законными целями. Речь о Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle.

Журналисты отметили: перечисленные офисы и инфраструктура для облачных сервисов расположены в нескольких израильских городах, а также в некоторых странах Персидского залива.

Вероятно, на решение Ирана повлиял израильский удар 9 марта по Бейруту. Тогда атаковали финансовое учреждение "Аль-Кард аль-Хасан", связанную с "Хезболлой". Также Израиль попал в Bank Sepah в Тегеране, один из крупнейших государственных банков страны, который имеет исторические связи с военными.

В то же время в США отказались сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, как обещали ранее. Америка считает, что высокие цены на нефть можно будет терпеть до 4 недель, но потом это станет серьезной проблемой.