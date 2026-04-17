Трамп шокировал заявлением о сделке с Ираном: на что согласился Тегеран

США приближаются к заключению соглашения с Ираном, который согласился на большинство требований американской стороны. В частности, Тегеран согласился отказаться от создания ядерного оружия в течение следующих 20 лет.

Соответствующую информацию сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме. Об этом пишет ВВС.

О каких успехах заявил Трамп?

Американский президент Дональд Трамп, разговаривая с журналистами, сообщил о намерении заключить соглашение с иранской стороной, которая будет предусматривать отказ Тегерана от своей ядерной программы, которая беспокоила США.

По его словам, по состоянию на сегодня Иран готов "делать то, чего раньше не делал". Он заверил, что иранские представители, мол, согласились передать Соединенным Штатам собственные запасы обогащенного урана.

У нас есть очень убедительное заявление, что более 20 лет они (иранцы – 24 Канал) не будут иметь ядерного оружия,

– сказал он представителям СМИ.

Справочно. Одной из причин начала военной операции США против Ирана в конце февраля 2026 года было желание Вашингтона избежать создания Тегераном ядерного оружия, устранив угрозу со стороны режима страны.

Агентство Reuters также сообщает, что Дональд Трамп заявил о готовности продлить ранее согласованное двухнедельное прекращение огня между США и Ираном. Впрочем, он говорит, что, вероятно, до этого не дойдет.

"Иран хочет заключить соглашение, и у нас с ними очень хорошие отношения... Они хотят меня", – подчеркнул американский президент, отметив о возможности визита в Исламабад для подписания соглашения с иранской стороной.

