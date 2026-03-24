"Они хотели бы заключить сделку": Трамп заявил, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия.
- Трамп также сообщил, что Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном, и в них участвуют представители США, включая госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Во вторник, 24 марта, во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился "никогда не иметь ядерного оружия".
Об этом сообщает Sky News.
Читайте также У Трампа не останется выбора, – обозреватель спрогнозировал, куда идет операция против Ирана
Действительно ли США ведут переговоры по Ирану?
Дональд Трамп заявил, что Тегеран сейчас ведет переговоры с Вашингтоном и "говорит благоразумно".
Журналисты спросили у президента США, отправит ли он своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения возможного перемирия с Ираном. В ответ Трамп отметил, что переговоры уже продолжаются, в них также участвуют госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.
У нас есть целая группа людей, которые этим занимаются. А что касается другой стороны, то могу вам сказать, что они хотели бы заключить соглашение,
– сказал Трамп.
Кроме того, американский лидер заявил, что Иран в значительной степени потерял свои военные возможности, включая флот, авиацию, системы связи, противовоздушну оборону и ракеты.
По его словам, в Иране не осталось лидеров, с которыми можно вести переговоры, но несмотря на это, Вашингтон ведет разговоры с "правильными людьми" в стране.
Трамп не впервые говорит о переговорах с Ираном
Днем ранее, 23 марта, Дональд Трамп уже заявлял, что США и Иран провели продуктивные переговоры по завершению боевых действий на Ближнем Востоке. Как сообщил президент, удары по критической инфраструктуре иранского режима должны прекратиться на 5 дней.
В то же время власти Ирана опровергли слова Дональда Трампа о переговорах. В Тегеране утверждают, что американский лидер запретил атаковать энергетическую инфраструктуру после "жесткого предупреждения со стороны Ирана".
По данным Axios, представители США и Ирана могут встретиться уже на этой неделе на территории Пакистана. По предварительным данным, переговоры могут пройти в Исламабаде или другом городе страны, которая выступает как нейтральная площадка для диалога.