"Они хотели бы заключить сделку": Трамп заявил, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия

Во вторник, 24 марта, во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился "никогда не иметь ядерного оружия".

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также У Трампа не останется выбора, – обозреватель спрогнозировал, куда идет операция против Ирана

Действительно ли США ведут переговоры по Ирану?

Дональд Трамп заявил, что Тегеран сейчас ведет переговоры с Вашингтоном и "говорит благоразумно".

Журналисты спросили у президента США, отправит ли он своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения возможного перемирия с Ираном. В ответ Трамп отметил, что переговоры уже продолжаются, в них также участвуют госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

У нас есть целая группа людей, которые этим занимаются. А что касается другой стороны, то могу вам сказать, что они хотели бы заключить соглашение,

– сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер заявил, что Иран в значительной степени потерял свои военные возможности, включая флот, авиацию, системы связи, противовоздушну оборону и ракеты.

По его словам, в Иране не осталось лидеров, с которыми можно вести переговоры, но несмотря на это, Вашингтон ведет разговоры с "правильными людьми" в стране.

