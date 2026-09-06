Иран заявил о нанесении ударов по 3 судам США и 3 нефтяным танкерам

Корпус стражей Исламской революции нанес удары по шести судам в районе Ормузского пролива. Три из них связаны с США, а остальные – нефтяные танкеры.

Атаку в Тегеране назвали ответом на предыдущие обстрелы трех иранских танкеров со стороны американских вооруженных сил. Об этом сообщает Tasnim.

Что известно об ударах Ирана по судам в Ормузском проливе?

Иранские силы провели атаку на три нефтяных танкера, которые двигались по запрещенному маршруту в районе Ормузского пролива, а также на три судна, связанные с США, в других районах.

Военно-морские силы КСИР также предупредили все суда, находящиеся в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива, не пытаться проходить по запрещенным водным путям.

В Иране заявили, что любые подозрительные действия в этом районе могут стать причиной новой атаки.

На данный момент нет независимого подтверждения последствий и масштабов повреждений шести судов, о которых заявили иранские военные.

Предпосылкой для иранской атаки стали события 5 сентября, когда Центральное командование Вооруженных сил США нанесло удары по трем иранским танкерам.

Речь идет о судах M/T Downy вблизи острова Харк, M/T Stark 1 в районе Джаска и пустом танкере M/T Kylo в Оманском заливе.

Представители Центрального командования пояснили, что их действия были вынужденным ответом на запуск Ираном баллистических ракет в направлении двух кораблей ВМС США. По данным американцев, в результате иранского ракетного обстрела никто из военнослужащих США не пострадал.