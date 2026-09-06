Атаку в Тегерані назвали відповіддю на попередні обстріли трьох іранських танкерів з боку американських військових сил. Про це повідомляє Tasnim.

Що відомо про удари Ірану по суднах в Ормузькій протоці?

Іранські сили атакували три нафтові танкери, які рухалися забороненим маршрутом у районі Ормузької протоки, а також три судна, пов'язані зі США, в інших районах.

Військово-морські сили КВІР також попередили всі судна, що перебувають у Перській затоці та поблизу Ормузької протоки, не намагатися проходити забороненими водними шляхами.

В Ірані заявили, що будь-які підозрілі дії в цьому районі можуть стати причиною нової атаки.

Наразі незалежного підтвердження наслідків та масштабів пошкоджень шести суден, про які заявили іранські військові, немає.

Передумовою для іранської атаки стали події 5 вересня, коли Центральне командування Збройних сил США завдало ударів по трьох іранських танкерах.

Йдеться про судна M/T Downy поблизу острова Харк, M/T Stark 1 у районі Джаска та порожній танкер M/T Kylo в Оманській затоці.

Представники Центрального командування пояснили, що їхні дії були вимушеною відповіддю на запуск Іраном балістичних ракет у напрямку двох кораблів ВМС США. За даними американців, внаслідок іранського ракетного обстрілу ніхто з військовослужбовців США не постраждав.