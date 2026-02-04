Иранские катера преследовали танкер США после "инцидента" с беспилотником
- Иранские военные катера пытались захватить американский танкер Stena Imperative, но ситуацию спас американский эсминец.
- Инцидент произошел после того, как американский истребитель F-35 уничтожил иранский беспилотник Shahed-139, приближавшийся к авианосцу "Авраам Линкольн".
Иранские военные катера пытались захватить танкер Stena Imperative под флагом США и угрожали высадкой на борт. Ситуацию спас американский эсминец.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Что произошло на Ближнем Востоке?
Инцидент произошел после того, как американский истребитель F-35 уничтожил иранский беспилотник Shahed-139, приближавшийся к авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море.
Справка! Ударная группа авианосца "Линкольн" является самой заметной частью наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке после жестокого подавления антиправительственных демонстраций в январе 2026 года.
Через несколько часов после этого два катера Корпуса стражей исламской революции вместе с иранским дроном Mohajer начали преследовать американский танкер.
Американский эсминец при поддержке авиации сопроводил танкер в безопасный район. Впоследствии Иран направил еще один беспилотник для наблюдения за авианосцем "Авраам Линкольн", однако он находился на безопасном расстоянии и не представлял угрозы.
Стоит отметить, что ранее об инциденте с иранскими катерами сообщала британская компания по морской безопасности Vanguard Tech, однако на тот момент официального подтверждения со стороны США не поступало.
Что происходит между Ираном и США?
По данным СМИ, администрация Трампа сообщила Ирану, что она открыта для встречи для переговоров по мирному соглашению. Сейчас Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи между посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и высокопоставленными чиновниками Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что видит возможность еще одного разговора, если переговорная команда США будет придерживаться того, что сказал президент Трамп.
Между тем Хаменеи занял жесткую позицию и заявил, что США хотят "поглотить" Иран и захватить его нефть, газ и полезные ископаемые.