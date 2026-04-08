Иран заявил о победе над США и полном согласии Трампа на все требования: у Белого дома же другая правда

Иран и США сделали ряд громких заявлений после объявленного Дональдом Трампом решения о перемирии. На сейчас есть ощутимые разногласия в том, как стороны трактуют ситуацию.

К примеру, Иран заявил о победе над США. А Трамп говорит, что американцы достигли всех целей. Рассказываем, что известно на данный момент, благодаря материалам Reuters.

Перемирие на Ближнем Востоке: какие заявления сделали в Иране и США?

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заверил, что его страна прекратит "оборонительные операции" и гарантирует безопасное движение судов через Ормузский пролив в течение двух недель. При условии, конечно, если не будет больше нападений на Иран.

В то же время чиновник добавил, что безопасность судоходства будут контролировать вооруженные силы Ирана. Плюс следует учитывать технические ограничения, которые есть сейчас в проливе, смотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп перепостил в своей сети Truth Social это заявление Арагчи. Но стоит отметить, что иранские СМИ публиковали и другие слова – от имени Высшего совета национальной безопасности страны. Речь шла о том, что переговоры с США Иран будет проводить "с полным недоверием к американской стороне".

Тут не было бы беды, если бы не несколько других акцентов. Совет заявил, что США "в несправедливой, незаконной и преступной войне против иранского народа потерпели неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение". Более того, мол, Трамп принял предложение Ирана из 10 пунктов.

А в тех пунктах, к примеру, говорилось не только об отказе от нападений на Иран, но и о сохранении контроля Ирана над Ормузским проливом и разрешении на обогащение урана. И даже о снятии всех первичных и вторичных санкций с выплатой компенсации и выводом американских войск из региона.

Некоторые американские СМИ, к примеру CNN, опубликовали это заявление Ирана. И Дональд Трамп уже отругал их за это – мол, есть слова Аббаса Арагчи, а все остальное – фейк. Также в Белом доме высказал свою правду о ситуации: Трамп и мощные военные США заставили Иран согласиться на открытие Ормузского пролива, и переговоры будут продолжаться.

