В Иране утверждают, что никаких переговоров с Трампом не было

Власть Ирана опровергла слова президента США о переговорах. В Тегеране говорят, что Трмап "отступает" после предупреждения Ирана.

Об этом сообщает AP со ссылкой на иранские СМИ.

Смотрите также США и Иран провели "успешные переговоры": Трамп запретил бить по Ирану 5 дней

Что говорят о переговорах в Иране?

Иранские медиа, связанные с КСИР, сначала заявили, что никаких переговоров с Дональдом Трампом не было.

В частности, издание цитирует Tasnim, писавший, что с начала войны Тегеран получал от посредников сообщения. Иран четко отвечал, что "продолжит свою оборону, пока не достигнет необходимого уровня сдерживания".

Впоследствии информацию подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Мол, так Трамп выигрывает время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации.

В то же время, посольство Ирана в Кабуле заявило, что американский лидер запретил атаковать энергетическую инфраструктуру после "жесткого предупреждения со стороны Ирана".

В Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана отметили, что Трамп и США якобы снова потерпели поражение.

Битва продолжается… и это еще одно поражение для дьявола,

– цитирует Clash Report.

О каких результатах переговоров сообщили в США?