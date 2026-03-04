Впервые со времен Второй мировой: США торпедой потопили военный корабль, – AP

У берегов Шри-Ланки затонуло иранское судно. Впоследствии Америка взяла на себя ответственность.

Впрочем, в результате инцидента есть погибшие. Детали передает AP.

Смотрите также Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Что за судно потопили США?

Журналистам сообщили, что это была Iris Dena. Эту информацию привел американский чиновник на условиях анонимности.

Затопление иранского военного корабля стало первым случаем использования американских торпед со времен Второй мировой войны. Генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что американская подводная лодка быстрого нападения использовала "одну торпеду Mark 48",

– говорится в заметке.

Следует сказать, что США признали свою причастность не сразу.

Показываем Шри-Ланку на карте мира

Власти Шри-Ланки заявили, что корабль потопила неизвестная подводная лодка. Но 4 марта во время брифинга глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что США ударили торпедой по кораблю – впервые со времен Второй мировой.

Как и на той войне, мы боремся, чтобы победить,

– высказался он.

И добавил: Iris Dena чувствовала себя в безопасности в международных водах.

На странице министерства войны США выложили видео поражения иранского судна.

Удар США по иранскому кораблю: смотрите видео

Видно, как нос пострадавшего корабля направлен в небо перед тем, как он затонул,

– обратили внимание Sky News.

Iris Dena тонет после американского удара / Фото Пентагон

Важно, что есть жертвы. Точное их количество непонятно, данные разнятся. На борту было 180 человек, из воды доставали тела. 32 человека спасли, но судьба некоторых до сих пор не известна.

Ранее Трамп обещал потопить весь иранский флот.