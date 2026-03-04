Утім, внаслідок інциденту є загиблі. Деталі передає AP.

Дивіться також Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Що за судно потопили США?

Журналістам повідомили, що це була Iris Dena. Цю інформацію навів американський чиновник на умовах анонімності.

Затоплення іранського військового корабля стало першим випадком використання американських торпед з часів Другої світової війни. Генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив, що американський підводний човен швидкого нападу використав "одну торпеду Mark 48",

– ідеться в дописі.

Слід сказати, що США визнали свою причетність не одразу.

Показуємо Шрі-Ланку на карті світу

Влада Шрі-Ланки заявила, що корабель потопив невідомий підводний човен. Але 4 березня під час брифінгу очільник Пентагону Піт Гегсет сказав, що США ударили торпедою по кораблю – вперше з часів Другої світової.

Як і на тій війні, ми боремося, щоб перемогти,

– висловився він.

І додав: Iris Dena почувалася в безпеці в міжнародних водах.

На сторінці міністерства війни США виклали відео ураження іранського судна.

Удар США по іранському кораблю: дивіться відео

Видно, як ніс постраждалого корабля спрямований у небо перед тим, як він затонув,

– звернули увагу Sky News.

Iris Dena тоне після американського удару / Фото Пентагон

Важливо, що є жертви. Точна їхня кількість незрозуміла, дані різняться. На борту було 180 осіб, з води діставали тіла. 32 людей урятували, але доля деяких досі не відома.

Раніше Трамп обіцяв потопити весь іранський флот.