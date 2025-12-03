Италия неожиданно приостановила участие в программе вооружения Украины PURL

Италия неожиданно остановила участие в программе PURL, которая предусматривает закупку оружия для Украины. Глава МИД Антонио Таяни аргументировал это решение тем, что на фоне возможного прекращения огня, поставки вооружения могут потерять актуальность.

Bloomberg сообщает, что этот случай стал первым открытым отказом стран ЕС от помощи Украине и поставил под сомнение единство позиций союзников по поддержке Киева, пишет 24 Канал.

Почему Италия отказалась от участия в программе PURL?

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в среду, 3 декабря, заявил, что его страна считает нецелесообразным приобщаться к инициативе НАТО, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, поскольку это "может потерять смысл". Таяни объяснил, что в случае заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий потребность в оружии исчезнет, а первоочередными станут гарантии безопасности для Украины.

Если мы достигнем договоренностей и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Нужны будут другие вещи – гарантии безопасности,

– заявил он.

В то же время в издании отмечают, что эти комментарии являются показательными в позиции правительства Джорджи Мелони по поддержке Украины. Они свидетельствуют о существенной корректировке подхода Италии к войне и связаны с нехваткой финансирования и внутренними противоречиями в коалиции. Несмотря на заверения, что Рим продолжит помогать Киеву, Италия первой среди стран ЕС открыто отказалась продолжать финансировать военную помощь Украине в период чувствительных дипломатических переговоров.

Позиция Италии теперь зародит сомнения относительно согласованности действий внутри Альянса и, вероятно, обострит дискуссии о вкладе и обязанности каждого государства на фоне российской агрессии в Украине.

Известно, что заявление Таяни прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что итальянское правительство может отсрочить принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной поддержки Украине в следующем году. Ранее Италия непублично заявляла о готовности финансировать закупку вооружения для Украины по программе PURL.

Будут ли помогать Украине союзники Италии?