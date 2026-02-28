Из-за войны между США и Ираном Киеву может не хватить ПВО, – Financial Times

Украина может стать заложницей войны между США и Ираном, предупредили западные СМИ. По их мнению, боевые действия на Ближнем Востоке "обнажат" небо нашего государства.

Об этом сообщает Financial Times. Америка не имеет достаточно боеприпасов для себя самой, а потому Украина под угрозой как ее союзник.

Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке

Почему Украине может не хватить ПВО из-за войны США против Ирана?

Издание напоминает: во время 12-дневной войны в 2025 году, когда США ударили по иранским ядерным объектам и помогали Израилю отражать нападение, у них очень быстро кончился арсенал ракет-перехватчиков.

Ограниченные поставки критически важных оборонительных боеприпасов для защиты американских войск и союзников от ракет Тегерана должны влиять на любое американское военное наступление против Ирана. Об этом говорят западные чиновники и аналитики.

Конечно, Иран будет отвечать на американские удары – и уже делает это. Поэтому в США рассуждают, не обременит ли ответ Ирана поставки важных боеприпасов. Все это повлияет не только на войну в Украине, но и на планы Америки относительно возможного конфликта с Китаем или Россией. То есть ограниченные запасы ПВО могут сказаться на дальнейших поставках для ВСУ.

В прошлом году, чтобы защитить Израиль, США выпустили до 150 боеприпасов THAAD – противоракетных систем терминальной высотной обороны. И именно их не хватает.

Стейси Петтиджон, директор оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности", заявила: если бы Иран бил несколькими волнами ракет и беспилотников по войскам США и Израиля, то Вашингтон мог бы потратить круглогодичный запас критически важных оборонительных боеприпасов только за один-два дня операций.

В целом в США призывают разумно расходовать ракеты. Какие именно боеприпасы для украинской ПВО под угрозой, или это ракеты к Patriot, – в статье Financial Times не указано.

Что происходит на Ближнем Востоке?