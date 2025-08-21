ЦАХАЛ начал наступление на Газу. Окрестности города уже взяли под контроль израильские военные.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post.

Что известно о наступлении Израиля в Газе?

Спикер Армии обороны Израиля в среду, 20 августа, подтвердил начало наступления на Газу.

Наши силы уже контролируют окрестности города,

– заявил бригадный генерал Эфраим Дефрин.

Кроме того, бригадный генерал подтвердил, что уже на этой неделе планируют отправить около 60 000 повесток, а еще 20 000 – позже в этом месяце.

Дефрин также рассказал, что ЦАХАЛ уже работает над тем, чтобы обеспечить достаточно места для гражданских Газы для безопасной эвакуации, а еще оказания им медицинской помощи и не только.

Во время брифинга бригадный генерал сообщил, что к операции привлекли 99-ю и 162-ю дивизии ЦАХАЛ. Они работают в окрестностях Газы, в частности, в районе Аль-Зейтун в Джабалия.

Эти действия уже принесли успехи; последние дни наши войска обнаружили подземный тоннель, в котором было оружие внутри города Газы,

– заявил спикер.

Дефрин добавил, что в ближайшее время к тем подразделениям присоединятся дополнительные силы.

Что этому предшествовало?