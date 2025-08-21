"Окраины города уже под контролем": Армия обороны Израиля начала наступление на Газу
- ЦАХАЛ начал наступление на Газу. В Армии обороны Израиля заявили, что уже контролируют окрестности города.
- Решение о взятии Газы под контроль одобрил кабинет безопасности Израиля 8 августа.
ЦАХАЛ начал наступление на Газу. Окрестности города уже взяли под контроль израильские военные.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post.
Что известно о наступлении Израиля в Газе?
Спикер Армии обороны Израиля в среду, 20 августа, подтвердил начало наступления на Газу.
Наши силы уже контролируют окрестности города,
– заявил бригадный генерал Эфраим Дефрин.
Кроме того, бригадный генерал подтвердил, что уже на этой неделе планируют отправить около 60 000 повесток, а еще 20 000 – позже в этом месяце.
Дефрин также рассказал, что ЦАХАЛ уже работает над тем, чтобы обеспечить достаточно места для гражданских Газы для безопасной эвакуации, а еще оказания им медицинской помощи и не только.
Во время брифинга бригадный генерал сообщил, что к операции привлекли 99-ю и 162-ю дивизии ЦАХАЛ. Они работают в окрестностях Газы, в частности, в районе Аль-Зейтун в Джабалия.
Эти действия уже принесли успехи; последние дни наши войска обнаружили подземный тоннель, в котором было оружие внутри города Газы,
– заявил спикер.
Дефрин добавил, что в ближайшее время к тем подразделениям присоединятся дополнительные силы.
Что этому предшествовало?
- Накануне министр обороны Израиля одобрил план наступления на город Газа, а также разрешил призыв около 60 тысяч резервистов. Эту информацию подтвердили СМИ в министерстве 20 августа.
- План наступления, который одобрил Кац, назвали "Колесница Гедеона II". Операцию планируют проводить в несколько этапов, начиная с предупреждения об эвакуации гражданских.
- Далее Армия обороны Израиля планирует окружить Газу, перед тем, как продвинуться вглубь. В частности, зачистить некоторые районы от боевиков ХАМАС.
- Решение о взятии Газы под контроль было одобрено кабинетом безопасности Израиля 8 августа. Интересно, что план раскритиковали как и в самой стране (прошел протест в Тель-Авиве), так и за рубежом.
- Германия, Британия, Италия, Новая Зеландия и Австралия даже выступили с совместным заявлением, осудив решение Израиля начать новое наступление. Евросоюз также призвал пересмотреть это решение.
- Однако, несмотря на шквал критики, премьер Натаньяху решил не отказываться от плана по контролю над Газой.