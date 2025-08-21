"Околиці міста вже під контролем": Армія оборони Ізраїлю почала наступ на Газу
- ЦАХАЛ почав наступ на Газу. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що вже контролюють околиці міста.
- Рішення про взяття Гази під контроль схвалив кабінет безпеки Ізраїлю 8 серпня.
ЦАХАЛ розпочав наступ на Газу. Околиці міста вже взяли під контроль ізраїльські військові.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Jerusalem Post.
До теми Обговорювали 10 годин: Ізраїль ухвалив план військового захоплення Гази, військові проти
Що відомо про наступ Ізраїлю в Газі?
Спікер Армії оборони Ізраїлю у середу, 20 серпня, підтвердив початок наступу на Газу.
Наші сили вже контролюють околиці міста,
– заявив бригадний генерал Ефраїм Дефрін.
Крім того, бригадний генерал підтвердив, що вже цього тижня планують надіслати близько 60 000 повісток, а ще 20 000 – пізніше цього місяця.
Дефрін також розповів, що ЦАХАЛ уже працює над тим, аби забезпечити достатньо місця для цивільних Гази для безпечної евакуації, а ще надання їм медичної допомоги й не тільки.
Під час брифінгу бригадний генерал повідомив, що до операції залучили 99-ту та 162-гу дивізії ЦАХАЛ. Вони працюють на околицях Гази, зокрема, в районі Аль-Зейтун в Джабалія.
Ці дії вже принесли успіхи; останніми днями наші війська виявили підземний тунель, у якому була зброя всередині міста Гази,
– заявив речник.
Дефрін додав, що найближчим часом до тих підрозділів приєднаються додаткові сили.
Що цьому передувало?
- Напередодні міністр оборони Ізраїлю схвалив план наступу на місто Газа, а також дозволив призов близько 60 тисяч резервістів. Цю інформацію підтвердили ЗМІ у міністерстві 20 серпня.
- План наступу, який схвалив Кац, назвали "Колісниця Гедеона II". Операцію планують проводити в кілька етапів, починаючи з пропередження про евакуацію цивільних.
- Далі Армія оборони Ізраїлю планує оточити Газу, перед тим, як просунутися углиб. Зокрема, зачистити деякі райони від бойовиків ХАМАС.
- Рішення про взяття Гази під контроль було схвалене кабінетом безпеки Ізраїлю 8 серпня. Цікаво, що план розкритикували як і в самій країні (пройшов протест у Тель-Авіві), так і закордоном.
- Німеччина, Британія, Італія, Нова Зеландія й Австралія навіть виступили зі спільною заявою, засудивши рішення Ізраїлю почати новий наступ. Євросоюз також закликав переглянути це рішення.
- Однак, попри шквал критики, прем'єр Натаньягу вирішив не відмовлятися від плану щодо контролю над Газою.