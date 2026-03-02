Израиль атакует столицу Ирана: россияне жалуются из-за взрыва возле их посольства

В Тегеране снова раздаются взрывы. Страна под атакой Израиля, более того – россияне пишут о взрыве возле своего посольства.

Об этом сообщает российский пропагандистский канал SHOT. Еще был взрыв возле российского канала RT.

Что известно о взрывах в Тегеране сегодня и что с российским посольством?

SHOT пишет, что днем 2 марта было громко возле российского посольства.

Взрыв возле посольства России в Тегеране – ЦАХАЛ нанес удар по одной из центральных площадей столицы Ирана,

– говорится в сообщении.

ClashReport подтверждает удары, но не указывает, действительно ли это возле посольства РФ.

Израиль обстреливает Тегеран: смотрите видео

Российское пропагандистское агентство ТАСС цитирует Армию обороны Израиля, мол, ВВС Израиля начали широкомасштабную серию ударов по правительственным объектам в центре Тегерана.

Также там пишут, что взрыв прогремел рядом с офисом телеканала RT (ранее – Russia Today) в Тегеране, продолжается эвакуация.

Последствия взрыва возле российского канала RT: смотрите видео

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства не пострадали. здание целое.

"В эти минуты атаки в Иране сосредоточены на базах экстренной внутренней безопасности, сил Басидж и Революционных гвардий", – информирует "Интелли Ньюз".

Впоследствии SHOT добавили: США нанесли удар по зданию дипломатической полиции Ирана. Она является силовым спецподразделением, который отвечает за безопасность всех дипломатических представительств на территории страны.

Главное здание этого подразделения расположено на площади Фирдоуси в центре Тегерана неподалеку посольства РФ, куда и был нанесен удар ЦАХАЛ.