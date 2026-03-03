3 марта, 09:18
Израиль ввел войска в Ливан
Армия обороны Израиля вошла в южную часть Ливана и находится в нескольких точках вблизи пограничной зоны в рамках усиленной оборонительной позиции.
Об этом сообщает ЦАХАЛ.
Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке
Что происходит в Ливане?
Вместе с операцией "Ревущий лев" военные ЦАХАЛ действуют на юге Ливана. Согласно обнародованной информации, подразделения размещены в нескольких точках вблизи пограничной зоны в пределах усиленной оборонительной позиции.
ЦАХАЛ работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северного Израиля,
– говорится в сообщении.