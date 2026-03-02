Об этом пишет The Times of Israel.

Что известно о новом наступлении Израиля против "Хезболлы"?

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эял Замир заявил, что израильские военные начали "наступательную кампанию" против "Хезболлы".

Мы начали наступательную кампанию против "Хезболлы". Мы не просто обороняемся, теперь мы переходим к наступлению,

– сказал он.

По словам генерала, Израилю нужно готовиться к нескольким дням боев.

"Нам нужна сильная оборонительная готовность и постоянная наступательная готовность, волнами", – отметил Замир.

Кроме того, Армия обороны Израиля опубликовала срочное обращение к жителям приграничных сел Ливана с призывом эвакуироваться из домов на фоне операции против "Хезболлы".

Ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться из дома и отойти минимум на 1 000 метров от сел на открытые территории. Каждый, кто находится вблизи оперативников, объектов и оружия "Хезболлы", подвергает свою жизнь опасности,

– говорится в сообщении.

Почему Израиль решил начать наступление против "Хезболлы"?