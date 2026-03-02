Об этом пишет The Times of Israel.
Что известно о новом наступлении Израиля против "Хезболлы"?
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эял Замир заявил, что израильские военные начали "наступательную кампанию" против "Хезболлы".
Мы начали наступательную кампанию против "Хезболлы". Мы не просто обороняемся, теперь мы переходим к наступлению,
– сказал он.
По словам генерала, Израилю нужно готовиться к нескольким дням боев.
"Нам нужна сильная оборонительная готовность и постоянная наступательная готовность, волнами", – отметил Замир.
Кроме того, Армия обороны Израиля опубликовала срочное обращение к жителям приграничных сел Ливана с призывом эвакуироваться из домов на фоне операции против "Хезболлы".
Ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться из дома и отойти минимум на 1 000 метров от сел на открытые территории. Каждый, кто находится вблизи оперативников, объектов и оружия "Хезболлы", подвергает свою жизнь опасности,
– говорится в сообщении.
Почему Израиль решил начать наступление против "Хезболлы"?
Ливанская группировка "Хезболла" 2 марта нанесла ракетно-дроновой удар по северу Израиля. Террористическая организация объяснила свою атаку на Израиль "местью за кровь верховного лидера мусульман, аятоллы Али Хаменеи".
За считанные минуты Израиль нанес ответные обстрелы по территории Ливана. Впоследствии стало известно, что во время израильского удара по Бейруту погиб глава политической фракции "Хезболлы" Мухаммед Раад.
Министерство здравоохранения Ливана сообщало, что, по предварительным данным, в результате израильских авиаударов по стране якобы погиб 31 человек. Еще 149 – получили ранения.