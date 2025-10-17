Дональд Трамп заявил, что он любит заканчивать войны. Именно поэтому он хочет остановить конфликт, который начала Россия против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи президентов США и Украины в Белом доме.

Что сказал Трамп о желании заканчивать войны в мире?

Дональд Трамп заявил, что любит заканчивать войны, а также любит, когда люди прекращают убивать спасать друг друга.

Я люблю спасать жизни. Это будет успех, если нам удастся закончить это (войну России против Украины – 24 Канал),

– сказал президент США.

Также американский лидер назвал себя "президентом-посредником".

"Я занимаюсь посредничеством в непростой ситуации... Гораздо легче, когда люди понимают друг друга, когда они собираются, когда они нравятся друг другу. У нас необязательно бывает такая ситуация", – сказал он журналистам.

Американский лидер также продолжил рассказывать о своих посреднических усилиях в урегулировании различных конфликтов по всему миру.

Это номер девять (война России против Украины – 24 Канал). Хорошо, это будет номер 9 для меня. Я остановил 8 (войн – 24 Канал), в частности на Ближнем Востоке ... Я не получил Нобелевской премии ... поэтому меня не волнует все это. Меня просто волнует спасение жизней. Но это будет номер 9,

– сказал он.

Также Дональд Трамп сказал, что урегулирование войны в Украине состоится в ближайшее время, но только если стороны проявят гибкость.

"У нас никогда не было президента, который бы решил хотя бы одну войну", – отметил президент США.

По словам Трампа, будет достигнут успех в завершении войны в Украине, нужно просто подождать.