Дональд Трамп заявив, що він любить закінчувати війни. Саме тому він хоче зупинити конфлікт, який розпочала Росія проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі президентів США та України у Білому домі.

Що сказав Трамп про бажання закінчувати війни у світі?

Дональд Трамп заявив, що любить закінчувати війни, а також любить, коли люди припиняють вбивати рятувати один одного.

Я люблю рятувати життя. Це буде успіх, якщо нам вдасться закінчити це (війну Росії проти України – 24 Канал),

– сказав президент США.

Також американський лідер назвав себе "президентом-посередником".

"Я займаюся посередництвом у непростій ситуації... Набагато легше, коли люди розуміють одне одного, коли вони збираються разом, коли вони подобаються одне одному. У нас не обов'язково буває така ситуація", – сказав він журналістам.

Зустріч Зеленського та Трампа: дивіться відео

Американський лідер також продовжив розповідати про свої посередницькі зусилля у врегулюванні різних конфліктів по всьому світу.

Це номер дев'ять (війна Росії проти України – 24 Канал). Добре, це буде номер 9 для мене. Я зупинив 8 (воєн – 24 Канал), зокрема на Близькому Сході… Я не отримав Нобелівської премії… тому мене не хвилює все це. Мене просто хвилює порятунок життів. Але це буде номер 9,

– сказав він.

Також Дональд Трамп сказав, що врегулювання війни в Україні відбудеться найближчим часом, але лише якщо сторони проявлять гнучкість.

"У нас ніколи не було президента, який би вирішив хоча б одну війну", – зауважив президент США.

За словами Трампа, буде досягнутий успіх у завершенні війни в Україні, потрібно просто почекати.