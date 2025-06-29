СМИ писали, что США могут дать Ирану миллиарды на ядерную программу: Трамп ответил, правда ли это

Американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты могут выделить Ирану 30 миллиардов долларов на гражданскую ядерную программу страны.

На это в воскресенье, 29 июня, отреагировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Truth Social.

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Как Трамп прокомментировал сообщения СМИ

Источники NBC News сообщали, что в последние дни администрация изучала возможные экономические стимулы для Ирана в обмен на прекращение обогащения урана, рассматривая возможность передачи миллиардов долларов из замороженных иранских активов.

Предварительное предложение также позволит Ирану получить помощь от стран региона, чтобы Тегеран мог развить гражданскую ядерную программу, что предоставит Тегерану доступ к 30 миллиардам долларов,

– говорится в статье.

Впрочем, сам американский президент Дональд Трамп, комментируя соответствующие сообщения, отрицает вышеупомянутую информацию, которую обнародовали СМИ, назвав людей, которые распространили такие сообщения, "больными" и "негодяями".

"Никогда не слышал о такой абсурдной идее. Это просто очередной обман, распространенный СМИ, которые публикуют фейковые новости, с целью унижения. Эти люди больны", – написал президент США в одном из своих постов в Truth Social.

Трамп опроверг сообщения СМИ / Скриншот 24 Канала

К слову, ранее Дональд Трамп заявил о готовности бомбить Иран, если окажется, что страна имеет уран, обогащенный до уровня, необходимого для изготовления бомбы. США уже нанесли удары по ядерным объектам Ирана 22 июня