26 сентября, 00:04
Турция и США подписали ядерное соглашение: о чем идет речь

Полина Буянова
Основні тези
  • В четверг, 25 сентября, Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики.
  • Документ подписали во время встречи президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана в Белом доме.

В четверг, 25 сентября, Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве между странами в области ядерной энергетики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.

Что такое межгосударственное ядерное соглашение?

Президента США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган встретились в Белом доме. Именно там и был подписан документ.

После встречи мы подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики в присутствии лидеров вместе с государственным секретарем США Марко Рубио, 
– написал Байрактар.

По словам министра, в этот день США и Турция начали новый процесс, который еще больше углубит глубокое и многомерное партнерство между странами в области ядерной энергетики.

Байрактар также выразил надежду, что работа, которая будет проведена в рамках соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам в ближайший период.

Что известно о встрече Трампа и Эрдогана?

  • Во время встречи с Эрдоганом Дональд Трамп заявил, что президент Турции может значительно повлиять на войну в Украине, если захочет. Однако, по его словам, политик предпочитает нейтральную позицию.
     

  • Президент США отметил, что Эрдоган пользуется уважением со стороны Киева и Москвы, а также хорошо знает главу Кремля Путина.
     

  • Кроме этого, Трамп призвал Турцию прекратить покупку российской нефти. На встрече президент США в очередной раз повторил, что из-за войны против Украины российская экономика "полностью ужасна", а Россия "убивает много людей без необходимости".