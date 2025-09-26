В четверг, 25 сентября, Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве между странами в области ядерной энергетики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.

Что такое межгосударственное ядерное соглашение?

Президента США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган встретились в Белом доме. Именно там и был подписан документ.

После встречи мы подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики в присутствии лидеров вместе с государственным секретарем США Марко Рубио,

– написал Байрактар.

По словам министра, в этот день США и Турция начали новый процесс, который еще больше углубит глубокое и многомерное партнерство между странами в области ядерной энергетики.

Байрактар также выразил надежду, что работа, которая будет проведена в рамках соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам в ближайший период.

Что известно о встрече Трампа и Эрдогана?