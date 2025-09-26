Туреччина та США підписали ядерну угоду: про що йдеться
- Документ підписали під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Ердогана в Білому домі.
У четвер, 25 вересня, Туреччина та США підписали меморандум про співпрацю між країнами в галузі ядерної енергетики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара.
Що таке міждержавна ядерна угода?
Президента США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрілися в Білому домі. Саме там і було підписано документ.
Після зустрічі ми підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва в галузі цивільної ядерної енергетики у присутності лідерів разом із державним секретарем США Марко Рубіо,
– написав Байрактар.
За словами міністра, в цей день США та Туреччина започаткували новий процес, який ще більше поглибить глибоке та багатовимірне партнерство між країнами в галузі ядерної енергетики.
Байрактар також висловив сподівання, що робота, яка буде проведена в рамках угоди, принесе взаємну вигоду обом країнам у найближчий період.
Що відомо про зустріч Трампа та Ердогана?
Під час зустрічі з Ердоганом Дональд Трамп заявив, що президент Туреччини може значно вплинути на війну в Україні, якщо захоче. Однак, за його словами, політик віддає перевагу нейтральній позиції.
Президент США наголосив, що Ердоган користується повагою з боку Києва та Москви, а також добре знає очільника Кремля Путіна.
Окрім цього, Трамп закликав Туреччину припинити купівлю російської нафти. На зустрічі президент США укотре повторив, що через війну проти України російська економіка "цілковито жахлива", а Росія "убиває багато людей без необхідності".