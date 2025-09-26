У четвер, 25 вересня, Туреччина та США підписали меморандум про співпрацю між країнами в галузі ядерної енергетики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара.

Що таке міждержавна ядерна угода?

Президента США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрілися в Білому домі. Саме там і було підписано документ.

Після зустрічі ми підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва в галузі цивільної ядерної енергетики у присутності лідерів разом із державним секретарем США Марко Рубіо,

– написав Байрактар.

За словами міністра, в цей день США та Туреччина започаткували новий процес, який ще більше поглибить глибоке та багатовимірне партнерство між країнами в галузі ядерної енергетики.

Байрактар також висловив сподівання, що робота, яка буде проведена в рамках угоди, принесе взаємну вигоду обом країнам у найближчий період.

Що відомо про зустріч Трампа та Ердогана?