Президент Польши Кароль Навроцкий поддержал размещение ядерного оружия в своей стране. По словам политика, он рассчитывает в этом на Францию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Навроцкого для LCI.

Читайте также "Есть признаки, что это не случайность": как мир реагирует на атаку "Шахедов" по Польше

Как Навроцкий относится к размещению ядерного оружия?

У Кароля Навроцкого спросили, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше. В ответ на это президент сказал, что Польша должна быть приобщена к программе по размещению ядерного оружия.

Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется,

– объяснил он.

Навроцкий подчеркнул, что как президент страны он стремится сделать все возможное для предоставления Польше гарантий безопасности.

Возможно, еще рано об этом говорить. Но если вы спросите меня, должна ли Польша участвовать в ядерном распределении, я, конечно, скажу "да",

– подытожил президент страны.

Почему начались разговоры о ядерном оружии?