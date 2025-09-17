"Польща повинна брати участь": Навроцький розраховує на розміщення ядерної зброї
- Президент Польщі Кароль Навроцький підтримує розміщення ядерної зброї в Польщі, сподіваючись на співпрацю з Францією.
- Навроцький вважає, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі для гарантування безпеки країни.
Президент Польщі Кароль Навроцький підтримав розміщення ядерної зброї у своїй країні. За словами політик, він розраховує у цьому на Францію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Навроцького для LCI.
Читайте також "Є ознаки, що це не випадковість": як світ реагує на атаку "Шахедів" по Польщі
Як Навроцький ставиться до розміщення ядерної зброї?
У Кароля Навроцького запитали, чи сподівається він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі. У відповідь на це президент сказав, що Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї.
Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується,
– пояснив він.
Навроцький підкреслив, що як президент країни він прагне зробити все можливе для надання Польщі гарантій безпеки.
Можливо, ще зарано про це говорити. Але якщо ви запитаєте мене, чи повинна Польща брати участь у ядерному розподілі, я, звичайно, скажу "так",
– підсумував президент країни.
Чому почалися розмови про ядерну зброю?
Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон припустив, що країна може запропонувати розмістити свою ядерну зброю на території союзників як альтернативу США. Політик наголосив, що готовий на поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування.
Після цього глава польського уряду Дональд Туск заявив, що пропозиція Парижа щодо ядерного стримування розглядається. Він відзначив, що Польща була б у більшій безпеці, якби мала "власний ядерний арсенал".
Після атаки російських безпілотників Емманюель Макрон також оголосив про відправлення до Польщі трьох винищувачів Rafale. Йдеться про літаки, які є штатними носіями ядерного озброєння.