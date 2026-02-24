В России заявили о якобы намерении Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. Россияне пригрозили "упреждающими шагами" в ответ.

Об этом заявили в службе внешней разведки России, которую цитирует пропагандистское росСМИ "РИА Новости".

Смотрите также Именно это помогает России вести войну: Запад готов к решительным действиям

О чем заявила российская разведка?

В России заявили, что Великобритания и Франция якобы пытаются "замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под собственные разработки Украины". Там утверждают, что речь идет о якобы скрытой поставке комплектования, оборудования и технологий ЕС в этой сфере.

Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1,

– написали пропагандисты.

Такое намерение пока не комментировали в Париже и Лондоне, однако представитель Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на заявление СВР России. Назвал он якобы планы "такими, граничащими с безумием". Поэтому, мол, Москва рассчитывает на реакцию общественности и парламентов стран.

Более того, российский диктатор Путин пригрозил, что противники России "видимо, понимают, чем использование ядерного компонента может закончиться".

Что говорят о ядерном оружии в Европе и США?