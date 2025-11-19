Британия следит за шпионским судном России у своих вод: оттуда светили лазерами на пилотов

Великобритания следит за разведывательным российским кораблем "Янтарь". Судно находится рядом с британскими водами к северу от Шотландии.

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщает, что такие действия России являются опасными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Почему Британия следит за судном России?

В британском минобороны сообщили, что российское судно "Янтарь" приблизилось к Шотландии. Корабль является разведывательным и может собирать данные о подводной инфраструктуре.

Чтобы отслеживать судно, Великобритания привлекла фрегат королевского флота и самолеты королевских ВВС. Во время мониторинга корабль направлял лазеры на британских пилотов.

Эти действия России являются чрезвычайно опасными, и это уже второй раз в этом году, когда корабль "Янтарь" разворачивается в британских водах,

– подчеркнул Гили.

Глава британский министр обратился к Кремлю с предупреждением, что Великобритания наблюдает за действиями корабля и готова реагировать, если он отправится на юг.

Россия не впервые в водах Европы