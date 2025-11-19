Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщает, что такие действия России являются опасными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также Совсем скоро: в Politico рассказали, когда Белый дом ожидает рамочного мирного соглашения по Украине
Почему Британия следит за судном России?
В британском минобороны сообщили, что российское судно "Янтарь" приблизилось к Шотландии. Корабль является разведывательным и может собирать данные о подводной инфраструктуре.
Чтобы отслеживать судно, Великобритания привлекла фрегат королевского флота и самолеты королевских ВВС. Во время мониторинга корабль направлял лазеры на британских пилотов.
Эти действия России являются чрезвычайно опасными, и это уже второй раз в этом году, когда корабль "Янтарь" разворачивается в британских водах,
– подчеркнул Гили.
Глава британский министр обратился к Кремлю с предупреждением, что Великобритания наблюдает за действиями корабля и готова реагировать, если он отправится на юг.
Россия не впервые в водах Европы
Ранее НАТО реагировало на действия российского корабля-разведчика "Янтарь". Судно оборудовано для работы под водой, в частности аппараты, способны перехватывать данные и закладывать взрывчатку.
Российское судно "Сочи 500" в июле 2025 года зашло в территориальные воды Эстонии и находилось там примерно 35 минут. После этого эстонский МИД передал России ноту протеста.