Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомляє, що такі дії Росії є небезпечними. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Зовсім скоро: у Politico розповіли, коли Білий дім очікує рамкової мирної угоди щодо України

Чому Британія стежить за судном Росії?

У британському міноборони повідомили, що російське судно "Янтар" наблизилось до Шотландії. Корабель є розвідувальним та може збирати дані про підводну інфраструктуру.

Щоб відстежувати судно, Велика Британія залучила фрегат королівського флоту та літаки королівських ВПС. Під час моніторингу корабель спрямовував лазери на британських пілотів.

Ці дії Росії є надзвичайно небезпечними, і це вже другий раз цього року, коли корабель "Янтар" розгортається у британських водах,

– наголосив Гілі.

Очільник британський міністр звернувся до Кремля із попередженням, що Британія спостерігає за діями корабля та готова реагувати, якщо він вирушить на південь.

Росія не вперше у водах Європи