Як мовиться на сайті Visit Ukraine, щоб потрапити до країни, українцям потрібна віза. Це стосується всіх регіонів – Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Дивіться також Безвіз для українців: як рахуються дні 90/180, коли є тимчасовий захист

Як українцю у 2026 році потрапити до Британії?

У відповідь на повномасштабну війну в Україні Велика Британія впровадила спеціальні візові програми для українців. Проте у 2024 році відбулися важливі зміни: Програма Ukraine Family Scheme, яка дозволяла українцям приїжджати до Великої Британії на основі родинних зв'язків, завершила свою дію 19 лютого 2024 року.

Наразі єдиним доступним шляхом залишився спонсорський механізм – програма Homes for Ukraine, яка продовжує діяти у 2026 році. Це означає, що для отримання статусу біженця або тимчасового захисту українцям потрібно знайти спонсора у Великій Британії, який надасть житло та підтвердить свою підтримку.

Як скористатися програмою Homes for Ukraine?

Українець має знайти спонсора у Великій Британії – людину, організацію чи орган влади, яка надає житло.

Спонсор підтверджує, що може забезпечити житло мінімум на 6 місяців.

Програма дозволяє отримати тимчасовий захист і можливість легально перебувати та працювати у Британії.



Як українцям потрапити до Британії / Фото Unsplash

Які ще є візи?

Робочі візи: для працевлаштування в компаніях, які готові спонсорувати.

для працевлаштування в компаніях, які готові спонсорувати. Студентські візи: для навчання у британських університетах чи коледжах.

для навчання у британських університетах чи коледжах. Туристична віза: для коротких поїздок (до 6 місяців), але без права на роботу чи отримання статусу біженця.

Цікаво! Як зазначає In Poland, Польща планує запровадити обмеження для громадян Грузії, Колумбії та Венесуели, які більше не зможуть працювати в країні без візи та дозволу на працевлаштування.

Чи загрожує скасування безвізу Україні?

Європейський Союз ухвалив оновлений механізм призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн, який набув чинності в середині грудня. Новий регламент дозволяє ЄС швидше реагувати на порушення з боку країн із безвізовим режимом, включаючи призупинення безвізу на термін до 12 місяців із можливістю продовження до 24 місяців.