Россия катится в пропасть: аналитик сказал, когда Трамп может ускорить этот процесс

Россия планомерно падает в пропасть экономического забвения. Весомую роль в этом сыграла Европа, которая продолжает поэтапно вводить против нее санкции. Уже внедрено до 20 санкционных пакетов.

Об этом заявил в эфире 24 Канала аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов, подчеркнув, что о плохих делах России свидетельствует информация украинской, французской, американской разведок.

Европа и США в позиции выжидания

Сегодня, как отметил аналитик, даже советники Трампа сигнализируют ему о том, что стоит ускориться с решением российско-украинской войны. В частности в контексте торговли между США и Россией, потому что скоро там не с кем будет торговать. Прогнозируется, что российский рынок перестанет быть платежеспособным, а экономика функционировать.

"Возможно, это одна из причин, хотя и не основная, почему Трамп хочет ускорять процесс. Европа давит, насколько может. Можно было бы сказать, что ей стоит предоставить Украине все средства поражения и усилить военную помощь, но складывается впечатление, что она и так сейчас работает на пределе своих политических возможностей", – считает Костогрызов.

Он отметил, что американцы могли бы делать больше для Украины, но им в этом мешает президент Дональд Трамп. Однако аналитик отметил, что лидер США руководствуется принципом, что человека, который падает, надо подтолкнуть.

Если Россия будет падать, я уверен, что он ее подтолкнет. Просто он хочет, чтобы всю грязную работу сделали за него. Он до сих пор считает слишком рискованным развернуться сейчас полностью на сторону Украины, разорвать все возможные каналы связи с Россией и вместо переговоров ставить ультиматумы,

– пояснил Костогрызов.

Подытоживая, аналитик высказал мнение, что у Трампа еще не сложилось впечатление, что Россия крайне слаба. Он добавил, что сейчас сложно сказать, от чего у него такое впечатление может сформироваться. Костогрызов предполагает, что должны произойти беспорядки в России вроде мятежа Пригожина.

"Американцы, к сожалению, как и большинство наших союзников, просто выжидают. Они небезосновательно убеждены, что российская экономика в ближайшее время может себя показывать еще хуже, это приведет к серьезным проблемам в обществе и на фронте, но при этом они не готовы рисковать. США до сих пор верят в ядерную эскалацию", – подчеркнул аналитик.

Какие проблемы испытывает российская экономика?