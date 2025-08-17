Страна-агрессор получает огромные прибыли с продажи нефти, поэтому она может продолжать войну против Украины. В начале полномасштабного вторжения США не хотели вводить санкции против нее, но сейчас это можно изменить.

Такое мнение 24 Каналу высказал американский стратег по энергетике и геополитике доктор Томас О'Доннел, заметив, что администрация Дональда Трампа может остановить экспорт нефти России. Здесь говорится не только о странах Европы, но и двух основных ее покупателей.

Что станет самым большим ударом по России?

В начале полномасштабного вторжения Европа планировала ввести классические санкции против российской нефти, заблудив ее. Однако тогда США и Джо Байден провели масштабную дипломатическую работу и отказали европейцев это делать. Тогда Вашингтон считал, что, если вывести Россию из игры, которая является одной из трех сверхдержав по добыче нефти, произойдет разрушение международного рынка.

Сейчас США опережают Россию, но она и Саудовская Аравия на одном уровне. Эти 3 страны значительно превосходят другие. В нормальных условиях отключение России от рынка могло бы вызвать кризис. Однако еще несколько лет назад О'Доннел считал, что постепенный отвод возможен, российскую нефть можно было заменить.

Сейчас действия администрации Трампа напоминают мои предложения, но они немного изменены, потому что здесь говорится о тарифах. Однако так, это бы был сильнейший экономический удар по России, что усложнил бы продолжение войны,

– отметил американский стратег по энергетике.

Некоторые европейские страны, в частности Венгрия, Бельгия и Франция, достаточно покупают российскую нефть. О'Доннел объяснил, что даже, если они перестанут это делать, ничего не изменится. Ведь самое главное – прекратить экспорт нефти из России полностью, не только в страны Европы, но и в Китай и Индию. В общем страна-агрессор имеет 3 основных порта, через которые экспортирует нефть – Приморск, Усть-Луг и Новороссийск.

Как США могут это реализовать? Могут ввести вторичные санкции против Индии и Китая. Администрация уже работает в этом направлении. Путин знает, без экспорта нефти – это катастрофа, это уничтожит его бюджет,

– подчеркнул он.

Кстати, перед встречей с Путиным на Аляске Дональд Трамп сообщил, что если разговор будет безрезультатным, он рассмотрит возможность введения санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Среди других возможных мер – усиление ограничений против "теневого флота" российских нефтяных танкеров и дополнительные пошлины для покупателей российской нефти, в частности Китая.