Країна-агресорка отримує величезні прибутки з продажу нафти, тому вона може продовжувати війну проти України. На початку повномасштабного вторгнення США не хотіли вводити санкції проти неї, але зараз це можна змінити.

Таку думку 24 Каналу висловив американський стратег з енергетики та геополітики доктор Томас О’Доннел, зауваживши, що адміністрація Дональда Трампа може зупинити експорт нафти Росії. Тут мовиться не лише про країни Європи, а й двох основних її покупців.

Що стане найбільшим ударом по Росії?

На початку повномасштабного вторгнення Європа планувала ввести класичні санкції проти російської нафти, заблукувавши її. Однак тоді США та Джо Байден провели масштабну дипломатичну роботу та відмовили європейців це робити. Тоді Вашингтон вважав, що, якщо вивести Росію з гри, яка є одною з трьох наддержав з видобутку нафти, відбудеться руйнація міжнародного ринку.

Зараз США випереджають Росію, але вона та Саудівська Аравія є на одному рівні. Ці 3 країни значно переважають інші. В нормальних умовах відключення Росії від ринку могло б викликати кризу. Однак ще кілька років тому О'Доннел вважав, що поступове відведення можливе, російську нафту можна було замінити.

Зараз дії адміністрації Трампа нагадують мої пропозиції, але вони трохи змінені, бо тут мовиться про тарифи. Однак так, це би був найсильніший економічний удар по Росії, що ускладнив би продовження війни,

– наголосив американський стратег з енергетики.

Деякі європейські країни, зокрема Угорщина, Бельгія та Франція, досить купують російську нафту. О'Доннел пояснив, що навіть, якщо вони перестануть це робити, нічого не зміниться. Адже найголовніше – припинити експорт нафти з Росії повністю, не лише до країн Європи, а й до Китаю та Індії. Загалом країна-агресорка має 3 основні порти, через які експортує нафту – Приморськ, Усть-Луг і Новоросійськ.

Як США можуть це реалізувати? Можуть ввести вторинні санкції проти Індії та Китаю. Адміністрація вже працює в цьому напрямку. Путін знає, без експорту нафти – це катастрофа, це знищить його бюджет,

– підкреслив він.

До речі, перед зустріччю з Путіним на Алясці Дональд Трамп повідомив, що якщо розмова буде безрезультатною, він розгляне можливість запровадження санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Серед інших можливих заходів – посилення обмежень проти "тіньового флоту" російських нафтових танкерів і додаткові мита для покупців російської нафти, зокрема Китаю.