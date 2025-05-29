Эрдоган призвал Украину и Россию "не закрывать двери" переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление относительно войны в Украине. Он выразил надежду, что 2 июня представители Украины и России снова встретятся на территории его страны.

А также подчеркнул важность продолжения переговорного процесса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Какие еще заявления сделал Эрдоган относительно мирных переговоров

Во время поездки в Азербайджан турецкий лидер в разговоре с журналистами призвал Украину и Россию "не закрывать двери" для диалога о мире.

Мы находимся сейчас в контакте с Россией и Украиной. Мы говорим им, что они не должны закрывать двери, пока они открыты,

– пояснил Эрдоган.

Он добавил, что во время каждой встречи с украинскими и российскими представителями Турция напоминает им о том, что нельзя упускать возможность диалога. А также отметил, что "тушение этого большого пожара в нашем регионе является гуманитарным долгом".

Напомним, что ранее Эрдоган заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным в Стамбуле могли быть историческим шансом для завершения войны в Украине. Он в очередной раз призвал к мирным переговорам и отметил, что ее невозможно закончить с помощью оружия.