Эрдогана остановили посреди улицы Нью-Йорка, чтобы пропустить кортеж Трампа
- В Нью-Йорке правоохранители остановили президента Турции Эрдогана, чтобы пропустить кортеж президента США.
- Между охраной Эрдогана и полицией произошла небольшая стычка, когда турецкого лидера заставили ждать на тротуаре.
В среду, 24 сентября, в Нью-Йорке правоохранители остановили президента Турции и заставили его подождать, пока проедет кортеж американского лидера. Произошла перепалка между охраной Эрдогана и сотрудниками полиции.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкую службу Deutsche Welle.
Как произошла перепалка между охраной Эрдогана и полицией?
Реджеп Эрдоган прибыл в Нью-Йорк с визитом на Генассамблею ООН. В среду, 24 сентября, турецкого лидера остановили на тротуаре, когда он в окружении охранников хотел перейти улицу. Соответствующее видео распространили в соцсетях.
Президента Турции остановили на тротуаре: смотрите видео
Известно, что турецкого политика остановили из-за того, что в это время по дороге должен был проехать кортеж американского президента. Когда охранники турецкого лидера хотели снять оградительные барьеры, произошла небольшая стычка между ними и сотрудниками полиции.
В конце концов Эрдоган так и остался ждать, пока не проедет колонна с автомобилем Трампа. К слову, это не первый случай остановки иностранного лидера из-за кортежа президента США.
Как на заблокированную дорогу отреагировал Эммануэль Макрон?
Подобное произошло с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Нью-Йорке полиция заблокировала проезд кортежа французского политика через Дональда Трампа. Ему пришлось пройти пешком до посольства Франции.
Узнав причину, Макрон даже позвонил Трампу и в шутку попросил его "расчистить дорогу". "Угадайте что, я сейчас жду на улице, потому что для вас все заблокировано", – сказал французский президент своему американскому коллеге.
По дороге Эммануэль Макрон продолжил телефонный разговор с Трампом и даже сделал несколько фото с прохожими.