В среду, 24 сентября, в Нью-Йорке правоохранители остановили президента Турции и заставили его подождать, пока проедет кортеж американского лидера. Произошла перепалка между охраной Эрдогана и сотрудниками полиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкую службу Deutsche Welle.

Смотрите также Зеленский в Нью-Йорке: с кем уже встретился украинский президент

Как произошла перепалка между охраной Эрдогана и полицией?

Реджеп Эрдоган прибыл в Нью-Йорк с визитом на Генассамблею ООН. В среду, 24 сентября, турецкого лидера остановили на тротуаре, когда он в окружении охранников хотел перейти улицу. Соответствующее видео распространили в соцсетях.

Президента Турции остановили на тротуаре: смотрите видео

Известно, что турецкого политика остановили из-за того, что в это время по дороге должен был проехать кортеж американского президента. Когда охранники турецкого лидера хотели снять оградительные барьеры, произошла небольшая стычка между ними и сотрудниками полиции.

В конце концов Эрдоган так и остался ждать, пока не проедет колонна с автомобилем Трампа. К слову, это не первый случай остановки иностранного лидера из-за кортежа президента США.

Как на заблокированную дорогу отреагировал Эммануэль Макрон?