У середу, 24 вересня, у Нью-Йорку правоохоронці зупинили президента Туреччини та змусили його почекати, поки проїде кортеж американського лідера. Сталася перепалка між охороною Ердогана та співробітниками поліції.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на турецьку службу Deutsche Welle.

Як відбулася перепалка між охороною Ердогана та поліцією?

Реджеп Ердоган прибув до Нью-Йорка з візитом на Генасамблею ООН. У середу, 24 вересня, турецького лідера зупинили на тротуарі, коли він в оточенні охоронців хотів перейти вулицю. Відповідне відео поширили у соцмережах.

Президента Туреччини зупинили на тротуарі: дивіться відео

Відомо, що турецького політика зупинили через те, що в цей час по дорозі мав проїхати кортеж американського президента. Коли охоронці турецького лідера хотіли зняти огороджувальні бар’єри, сталася невелика сутичка між ними й співробітниками поліції.

Урешті Ердоган так і лишився чекати, поки не проїде колона з автомобілем Трампа. До слова, це не перший випадок зупинки іноземного лідера через кортеж президента США.

Як на заблоковану дорогу відреагував Еммануель Макрон?