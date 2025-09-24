Ердогана зупинили посеред вулиці Нью-Йорка, щоб пропустити кортеж Трампа
- У Нью-Йорку правоохоронці зупинили президента Туреччини Ердогана, щоб пропустити кортеж президента США.
- Між охороною Ердогана та поліцією сталася невелика сутичка, коли турецького лідера змусили чекати на тротуарі.
У середу, 24 вересня, у Нью-Йорку правоохоронці зупинили президента Туреччини та змусили його почекати, поки проїде кортеж американського лідера. Сталася перепалка між охороною Ердогана та співробітниками поліції.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на турецьку службу Deutsche Welle.
Дивіться також Зеленський у Нью-Йорку: з ким уже зустрівся український президент
Як відбулася перепалка між охороною Ердогана та поліцією?
Реджеп Ердоган прибув до Нью-Йорка з візитом на Генасамблею ООН. У середу, 24 вересня, турецького лідера зупинили на тротуарі, коли він в оточенні охоронців хотів перейти вулицю. Відповідне відео поширили у соцмережах.
Президента Туреччини зупинили на тротуарі: дивіться відео
Відомо, що турецького політика зупинили через те, що в цей час по дорозі мав проїхати кортеж американського президента. Коли охоронці турецького лідера хотіли зняти огороджувальні бар’єри, сталася невелика сутичка між ними й співробітниками поліції.
Урешті Ердоган так і лишився чекати, поки не проїде колона з автомобілем Трампа. До слова, це не перший випадок зупинки іноземного лідера через кортеж президента США.
Як на заблоковану дорогу відреагував Еммануель Макрон?
Подібне сталося з президентом Франції Еммануелем Макроном. У Нью-Йорку поліція заблокувала проїзд кортежу французького політика через Дональда Трампа. Йому довелося пройти пішки до посольства Франції.
Дізнавшись причину, Макрон навіть зателефонував Трампу та жартома попросив його "розчистити дорогу". "Вгадайте що, я зараз чекаю на вулиці, бо для вас все заблоковано", – сказав французький президент своєму американському колезі.
По дорозі Еммануель Макрон продовжив телефонну розмову із Трампом і навіть зробив кілька фото з перехожими.