Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на турецьку службу Deutsche Welle.

Дивіться також Зеленський у Нью-Йорку: з ким уже зустрівся український президент

Як відбулася перепалка між охороною Ердогана та поліцією?

Реджеп Ердоган прибув до Нью-Йорка з візитом на Генасамблею ООН. У середу, 24 вересня, турецького лідера зупинили на тротуарі, коли він в оточенні охоронців хотів перейти вулицю. Відповідне відео поширили у соцмережах.

Президента Туреччини зупинили на тротуарі: дивіться відео

Відомо, що турецького політика зупинили через те, що в цей час по дорозі мав проїхати кортеж американського президента. Коли охоронці турецького лідера хотіли зняти огороджувальні бар’єри, сталася невелика сутичка між ними й співробітниками поліції.

Урешті Ердоган так і лишився чекати, поки не проїде колона з автомобілем Трампа. До слова, це не перший випадок зупинки іноземного лідера через кортеж президента США.

Як на заблоковану дорогу відреагував Еммануель Макрон?