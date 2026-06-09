"Препятствий для этого уже нет": Эстония призвала принять Украину в ЕС и НАТО

Эстонский президент Алар Карис 9 июня выступил с заявлением о принятии Украины в Евросоюз и НАТО. Страна полностью поддерживает скорейшее открытие переговорных кластеров.

Соответствующий призыв прозвучал во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Таллинне, передает 24 Канал.

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Что сказал Алар Карис о вступлении Украины в ЕС и НАТО?

Президент Эстонии выразил убеждение, что "Украина должна стать членом Европейского Союза и НАТО". Он отметил, что решения и обещания Европы не должны оставаться исключительно на бумаге.

Эстония поддерживает открытие переговорных разделов по вступлению Украины в ЕС как можно быстрее. Даже уже этим летом. Уже сейчас, в июне. Препятствий для этого больше нет,

– подчеркнул Алас Карис.

Вместе с тем, президент Эстонии подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины.

Говорилось в том числе и о том, что несмотря на войну, российские спортсмены постепенно восстанавливают доступ к международным спортивным соревнованиям.

Алас Карис обратил внимание на то, что представители страны-агрессора уже вернулись к участию в отдельных дисциплинах, в частности в спортивной гимнастике, фехтовании и борьбе.

По мнению эстонского лидера, такие шаги являются преждевременными, ведь Россия продолжает военные действия против Украины.

"Россияне постепенно пытаются вернуться к международному спорту и культуре, чтобы изменить негативное отношение к себе, вместо того, чтобы признать ответственность за действия собственного руководства", – отметил он.

Когда будет прогресс в мирных переговорах с Россией?

Кстати, в Эстонии также убеждены, что государства Европы должны принимать непосредственное и активное участие в будущем переговорном процессе между Украиной и Россией, который будет касаться прекращения войны.

В Таллинне отмечают, что европейский голос должен быть весомым при обсуждении путей достижения мира и гарантий безопасности. Алас Карис не исключает, что уже в течение следующих месяцев может открыться "окно возможностей" для продвижения переговоров по завершению войны.

В целом же, европейские лидеры выступили за начало прямых переговоров между Украиной и Россией с привлечением как Соединенных Штатов, так и европейских партнеров. Кроме этого, они очертили 5 основных условий, которые, по их мнению, необходимы для достижения устойчивого мира.