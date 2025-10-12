Сообщения преувеличены, – глава МИД Эстонии о ситуации на границе с Россией
- Эстония закрыла дорогу, частично проходящую по российской территории, из-за фиксации вооруженных российских военных, и планирует полностью прекратить ее использование в будущем.
- Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна считает сообщения о напряженной ситуации на границе с Россией преувеличенными.
Недавно в сети распространились сообщения о напряженной ситуации на границе Эстонии с Россией. Это произошло после закрытия отрезка дороги, проходящей по российской территории в районе села Саатсе.
Однако глава МИД Эстонии считает такие сообщения преувеличенными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.
Что говорят в Эстонии о ситуации на границе с Россией?
В пятницу, 10 октября, Эстония из-за фиксации на территории России вооруженных российских военных закрыла дорогу, которая соединяет эстонские населенные пункты, но частично проходит по российской территории.
Однако, по словам Маргуса Тсахкни, сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряженной, являются преувеличенными. Глава эстонского МИД объяснил, что это сделали во избежание "инцидентов".
В юго-восточной Эстонии есть дорога, которая на короткое время пересекает российскую территорию. Местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки. В пятницу мы заметили на этой дороге, на российской стороне, семь вооруженных российских военнослужащих,
– отметил он.
А также добавил, что в долгосрочной перспективе Эстония планирует полностью прекратить использование этой дороги. Альтернативный маршрут, который обходит стороной территорию России, уже существует, а новый находится на стадии строительства.
Тсахкна отметил, что нынешняя ситуация является исторической аномалией. В то же время заверил, что на границе не происходит ничего чрезвычайного. По его словам, россияне действуют несколько более уверенно и заметно, чем раньше, но ситуация остается под контролем.
Существует ли угроза для Эстонии со стороны России: коротко о главном
Напомним, что 12 сентября 3 российских истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут. В связи с этим Эстония вызвала временного поверенного в делах России для выражения протеста, отметив беспрецедентность инцидента.
Кроме этого, вечером 10 октября пограничная служба Эстонии закрыла пункт пропуска Саатсе. Причиной стала подозрительная активность российской стороны. На территории страны-агрессора заметили большее, чем обычно, военное подразделение.