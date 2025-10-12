Недавно в сети распространились сообщения о напряженной ситуации на границе Эстонии с Россией. Это произошло после закрытия отрезка дороги, проходящей по российской территории в районе села Саатсе.

Однако глава МИД Эстонии считает такие сообщения преувеличенными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.

Что говорят в Эстонии о ситуации на границе с Россией?

В пятницу, 10 октября, Эстония из-за фиксации на территории России вооруженных российских военных закрыла дорогу, которая соединяет эстонские населенные пункты, но частично проходит по российской территории.

Однако, по словам Маргуса Тсахкни, сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряженной, являются преувеличенными. Глава эстонского МИД объяснил, что это сделали во избежание "инцидентов".

В юго-восточной Эстонии есть дорога, которая на короткое время пересекает российскую территорию. Местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки. В пятницу мы заметили на этой дороге, на российской стороне, семь вооруженных российских военнослужащих,

– отметил он.

А также добавил, что в долгосрочной перспективе Эстония планирует полностью прекратить использование этой дороги. Альтернативный маршрут, который обходит стороной территорию России, уже существует, а новый находится на стадии строительства.

Тсахкна отметил, что нынешняя ситуация является исторической аномалией. В то же время заверил, что на границе не происходит ничего чрезвычайного. По его словам, россияне действуют несколько более уверенно и заметно, чем раньше, но ситуация остается под контролем.

Существует ли угроза для Эстонии со стороны России: коротко о главном