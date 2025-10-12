Нещодавно у мережі поширилися повідомлення про напружену ситуацію на кордоні Естонії з Росією. Це сталося після закриття відрізка дороги, що проходить російською територією у районі села Саатсе.

Однак очільник МЗС Естонії вважає такі повідомлення перебільшеними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву.

Що кажуть в Естонії про ситуацію на кордоні з Росією?

У п’ятницю, 10 жовтня, Естонія через фіксацію на території Росії озброєних російських військових закрила дорогу, яка з’єднує естонські населені пункти, але частково проходить російською територією.

Однак, за словами Маргуса Тсахкни, повідомлення про те, що ситуація на естонсько-російському кордоні стає напруженою, є перебільшеними. Глава естонського МЗС пояснив, що це зробили для уникнення "інцидентів".

У південно-східній Естонії є дорога, яка на короткий час перетинає російську територію. Місцевим жителям дозволено користуватися нею без зупинки. У п'ятницю ми помітили на цій дорозі, на російській стороні, сім озброєних російських військовослужбовців,

– зазначив він.

А також додав, що у довгостроковій перспективі Естонія планує повністю припинити використання цієї дороги. Альтернативний маршрут, що оминає територію Росії, вже існує, а новий перебуває на стадії будівництва.

Тсахкна наголосив, що нинішня ситуація є історичною аномалією. Водночас запевнив, що на кордоні не відбувається нічого надзвичайного. За його словами, росіяни діють дещо більш впевнено і помітно, ніж раніше, але ситуація залишається під контролем.

