Заметили подозрительную активность: Эстония закрыла пункт пропуска на границе с Россией
- 10 октября Эстония закрыла пограничный пункт пропуска Саатсе из-за подозрительной активности российских военных.
- На территории России заметили увеличенное военное подразделение.
Вечером пятницы, 10 октября, пограничная служба Эстонии закрыла пункт пропуска Саатсе. Причиной стала подозрительная активность российской стороны.
На территории страны-агрессора заметили большее, чем обычно, военное подразделение. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.
Почему эстонцы закрыли пункт пропуска на границе с Россией?
По словам Кюнтера Педоски, оперативного руководителя Южной префектуры, российские пограничники регулярно патрулируют переход Саатсе, поскольку это их территория. Однако 10 октября активность была больше.
Мы решили перекрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, поскольку нашей целью является обеспечение безопасности эстонского народа,
– пояснил чиновник.
Сначала эстонские пограничники разместили по обе стороны дороги патрули, которые предупреждали водителей об усиленном присутствии российских военных и рекомендовали избегать местности в это время.
Однако были и те, кто продолжал путешествие. "Мы решили временно закрыть проезд, чтобы избежать эскалации ситуации", – сказал Педоски.
Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии?
Напомним, утром пятницы, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 в течение 12 минут нарушали воздушное пространство Эстонии, однако уже 20 сентября минобороны России отрицает инцидент.
Интересно, что во время инцидента пилоты страны-агрессора подтвердили поступление сигнала от летчиков НАТО, патрулировавших на F-35. Но россияне проигнорировали его и не придерживались указаний.
Позже российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что сбивание российского самолета силами НАТО будет означать начало военного конфликта.
В то же время полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан убежден, что Эстония должна была бы отреагировать как Турция, уничтожившая российский Су-24 в 2015 году. Об этом он рассказал эксклюзивно для 24 Канала.