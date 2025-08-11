Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным, которая должна состояться 15 августа, скорее всего, будет "пробной". Американский лидер планирует сказать российскому диктатору, что пора завершать войну против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга в Белом доме.

Что сказал Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным?

Трамп заявил, что на предстоящей встрече с Путиным скажет ему, что войну надо завершить.

Я буду говорить с Путиным, я скажу ему: надо завершить эту войну. И он не будет со мной связываться,

– отметил президент США.

Также Дональд Трамп отметил, что эта встреча с российским диктатором будет, "скорее всего, пробной".