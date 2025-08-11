Це "попередня" зустріч, я скажу йому завершити війну, – Трамп про майбутню розмову з Путіним
- Дональд Трамп планує провести "пробну" зустріч з Володимиром Путіним 15 серпня, де він скаже російському лідеру про необхідність завершення війни проти України.
- Трамп підкреслив, що не буде укладати угоду з Росією, оскільки "це мають зробити Зеленський та Путін", а його зустріч з Путіним "може бути як вдалою, так і невдалою".
- Наступна зустріч Трампа може бути з Володимиром Зеленським або разом з Путіним і Зеленським, якщо це буде необхідно.
Дональд Трамп заявив, що його зустріч з Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня, швидше за все, буде "пробною". Американський лідер планує сказати російському диктатору, що час завершувати війну проти України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу у Білому домі.
Що сказав Трамп про очікування від зустрічі з Путіним?
Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з Путіним скаже йому, що війну треба завершити.
Я буду говорити з Путіним, я скажу йому: треба завершити цю війну. І він не буде зі мною зв'язуватися,
– зазначив президент США.
Також Дональд Трамп наголосив, що ця зустріч з російським диктатором буде, "скоріш за все, пробною".
Наступна зустріч, за словами глави Білого дому, вже буде з Володимиром Зеленським, або разом з Путіним і Зеленським.
"Я буду там, якщо їм це потрібно", – сказав Трамп.
Окрім того, він зазначив, що не буде укладати угоду з Росією щодо закінчення війни в Україні, адже це "не моя справа укладати угоду". На думку Трампа, угоду "мають укласти двоє", мавши на увазі Зеленського та Путіна.
Дональд Трамп також заявив, що, ймовірно, в перші дві хвилини він точно зрозуміє, чи можна укласти угоду з Путіним. На уточнювальне питання, звідки він це знатимете, Трамп відповів: "Тому, що це те, чим я займаюся – я укладаю угоди".
Також президент США наголосив, що думає, що його зустріч з Путіним "може бути вдалою, але може бути й невдалою".
До слова, Дональд Трамп також заявив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним спробує повернути частину окупованих територій Україні. Водночас президента США обурило, що Зеленський "має отримати конституційне схвалення на обмін територіями".