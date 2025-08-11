Дональд Трамп заявив, що його зустріч з Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня, швидше за все, буде "пробною". Американський лідер планує сказати російському диктатору, що час завершувати війну проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу у Білому домі.

Що сказав Трамп про очікування від зустрічі з Путіним?

Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з Путіним скаже йому, що війну треба завершити.

Я буду говорити з Путіним, я скажу йому: треба завершити цю війну. І він не буде зі мною зв'язуватися,

– зазначив президент США.

Також Дональд Трамп наголосив, що ця зустріч з російським диктатором буде, "скоріш за все, пробною".

Наступна зустріч, за словами глави Білого дому, вже буде з Володимиром Зеленським, або разом з Путіним і Зеленським.

"Я буду там, якщо їм це потрібно", – сказав Трамп.

Окрім того, він зазначив, що не буде укладати угоду з Росією щодо закінчення війни в Україні, адже це "не моя справа укладати угоду". На думку Трампа, угоду "мають укласти двоє", мавши на увазі Зеленського та Путіна.

Дональд Трамп також заявив, що, ймовірно, в перші дві хвилини він точно зрозуміє, чи можна укласти угоду з Путіним. На уточнювальне питання, звідки він це знатимете, Трамп відповів: "Тому, що це те, чим я займаюся – я укладаю угоди".

Також президент США наголосив, що думає, що його зустріч з Путіним "може бути вдалою, але може бути й невдалою".

До слова, Дональд Трамп також заявив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним спробує повернути частину окупованих територій Україні. Водночас президента США обурило, що Зеленський "має отримати конституційне схвалення на обмін територіями".