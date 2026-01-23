Болгарию впервые возглавила женщина: что известно об Илиане Йотовой

Конституционный суд Болгарии 23 января официально зафиксировал передачу президентских полномочий Илиане Йотовой. Таким образом она стала первой женщиной на посту главы государства в истории Болгарии.

Это произошло после добровольной отставки Румена Радева. Об этом сообщает Novinite.

Смотрите также Две страны НАТО бросились спасать НПЗ России от санкций Трампа, – Politico

Что известно о новом президенте Болгарии?

Суд единогласно признал заявление Радева об отставке законным и добровольным. Судьи отметили, что речь идет не о процедуре импичмента, поэтому дополнительных проверок или расследований не требуется.

Фактическая смена власти произошла в тот же день: в 16:00 Румен Радев торжественно покинул президентскую резиденцию, после чего его полномочия автоматически перешли к Илиане Йотовой. Новому президенту не понадобилось повторно принимать присягу, ведь она уже делала это в 2021 году, когда вступала в должность вице-президента.

Румен Радев, бывший командующий Воздушных сил, возглавлял Болгарию в течение девяти лет и стал первым президентом в новейшей демократической истории страны, который досрочно покинул пост. По информации местных СМИ, в ближайшее время он может объявить о создании собственного политического проекта с прицелом на досрочные парламентские выборы, запланированные на осень.

Илиана Йотова начинала карьеру в журналистике, после чего присоединилась к Болгарской социалистической партии. С 2017 года она работала вице-президентом и была одним из ключевых союзников Радева. Ее считают опытным политиком с основательным пониманием международных процессов и европейских институтов, что делало ее ключевой фигурой в президентской администрации.

Что известно об отставке Радева?