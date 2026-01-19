Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

Почему президент Болгарии ушел в отставку?

Румен Радев объявил о своем решении накануне очередных досрочных парламентских выборов, которые должны состояться в апреле.

Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как президент Болгарии... Завтра (20 января, – 24 Канал) я подам в отставку со своей должности,

– сказал он в обращении.

Раден перечислил достижения страны за девять лет своего президентства, одновременно признал, что стабильность обеспечить не удалось. Политик также раскритиковал недостатки политической системы и государственного управления, которые, по его убеждению, привели к глубокому политическому кризису.

Стоит отметить, что Румен Радев неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями. В частности, весной прошлого года он раскритиковал поддержку Украины со стороны ЕС и заявил, что попытки Киева победить Россию "обречены".

Также он обвинял европейские страны в том, что у них нет собственного видения завершения войны и установления мира. По мнению Радева, "вливание" еще большего количества оружия в Украину не приближает ее к победе, а приводит к новым жертвам, разрушениям и потере территорий.

Ранее Румена Радева лишили ключевых полномочий