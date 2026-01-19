Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.
Почему президент Болгарии ушел в отставку?
Румен Радев объявил о своем решении накануне очередных досрочных парламентских выборов, которые должны состояться в апреле.
Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как президент Болгарии... Завтра (20 января, – 24 Канал) я подам в отставку со своей должности,
– сказал он в обращении.
Раден перечислил достижения страны за девять лет своего президентства, одновременно признал, что стабильность обеспечить не удалось. Политик также раскритиковал недостатки политической системы и государственного управления, которые, по его убеждению, привели к глубокому политическому кризису.
Стоит отметить, что Румен Радев неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями. В частности, весной прошлого года он раскритиковал поддержку Украины со стороны ЕС и заявил, что попытки Киева победить Россию "обречены".
Также он обвинял европейские страны в том, что у них нет собственного видения завершения войны и установления мира. По мнению Радева, "вливание" еще большего количества оружия в Украину не приближает ее к победе, а приводит к новым жертвам, разрушениям и потере территорий.
Ранее Румена Радева лишили ключевых полномочий
В октябре 2025 года парламент Болгарии принял поправки к закону о Государственном агентстве национальной безопасности, которые лишили Румена Радева возможности назначать руководителей спецслужб.
Это означало, что руководителя разведывательного ведомства будет избирать парламент по предложению правительства.
Также были приняты поправки об избрании парламентом глав Государственного разведывательного агентства и Государственного агентства технических операций.