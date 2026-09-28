Южная Корея требует от Украины извинений за выступление Зеленского в ООН

На днях разразился международный скандал между Украиной и Южной Кореей. Сеул возмутило то, что Киев раскрыл информацию о пленных из КНДР, которую обещал держать в секрете.

Теперь Южная Корея требует от Украины объяснений и извинений, пишет Reuters.

Почему Южная Корея обвиняет Украину?

Киев обнародовал информацию о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, хотя стороны договорились не сообщать об этом публично.

Впоследствии Украина еще и отрицала, что такая договоренность существовала.

Офис президента выражает глубокое сожаление в связи с односторонним разглашением Украиной этой информации и последующим ложным заявлением о том, что соглашения о неразглашении не существовало,

– заявил в воскресенье старший секретарь президента по связям с общественностью Сон Ги Хон.

По словам Сона, Украина неоднократно обсуждала с Сеулом передачу военнопленных через различные каналы и просила сохранять эту информацию в тайне.

Киев объяснял это тем, что публичное разглашение мог бы вызвать в Украине критику из-за якобы утраченной возможности обменять этих военных на украинских пленных.

Южная Корея согласилась не разглашать информацию о передаче из-за рисков для безопасности, дипломатических и гуманитарных рисков, в частности для самих военнопленных и их семей, а также для поддержания доверия между странами.

Согласно заявлению южнокорейской стороны, впоследствии Украина без достаточных предварительных консультаций публично сообщила о передаче военнопленных.

После этого Киев опроверг существование какого-либо соглашения о конфиденциальности.

Сон заявил, что такое отрицание серьезно подорвало доверие между двумя правительствами и может негативно повлиять на двусторонние отношения.

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух захваченных северокорейских военных.

На следующий день после выступления Зеленского президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Украина разгласила информацию о передаче вопреки соглашению о неразглашении.