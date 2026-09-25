В Офисе президента ответили на критику со стороны Сеула. Подробности рассказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает 24 Канал.

Что известно о скандале?

В пятницу, 25 сентября, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выразил сожаление по поводу того, что Киев публично сообщил о передаче Сеулу двух военнопленных из Северной Кореи. По его словам, обнародование этой информации нарушило договоренности о конфиденциальности, которые существовали между сторонами.

Учитывая многочисленные проблемы, которые это может вызвать в случае разглашения, со всех точек зрения было правильно не раскрывать эту информацию, и мы договаривались именно об этом. Украина раскрыла информацию о передаче, нарушив соглашение о неразглашении,

– заявил Ли Чжэ Мен.

Медиа-советник посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп раскритиковала Владимира Зеленского за нарушение договоренностей. Она заявила, что глава государства использовал этот вопрос ради "хайпа" и "яркой картинки".

Под ее постом советник президента Украины по коммуникациям опроверг информацию о существовании таких договоренностей между странами. Он отметил, что было бы неправильно скрывать, куда делись пленные.

Что сказали в Офисе Президента?

Журналист южнокорейского информационного агентства Yonhap Мин Кен Рак спросил, говорил ли Владимир Зеленский, что северокорейские военнопленные были отправлены в Южную Корею. Литвин ответил, что так.

Журналист также заявил, что в Республике Корея эта тема вызвала огромный резонанс в СМИ. Журналисты поинтересовались, почему было принято решение передать пленных Южной Корее. Они заявили, что Россия якобы неоднократно направляла запросы о передаче ей северокорейских военнослужащих.

Это неправда насчет "неоднократных запросов России о передаче" этих двух человек, – Россия ими не интересовалась. Они корейцы, Республика Корея считает, что это ее граждане,

– ответил Литвин.

Он подчеркнул, что более подробно комментировать "деликатный" вопрос не будут. Чиновник добавил, что это был прямой диалог с Республикой Корея.

Что известно о северокорейских пленных?

В 2025 году украинские военные взяли в плен двух военнослужащих из Северной Кореи. Во время выступления на Генассамблее ООН в среду, 23 сентября, Зеленский сообщил, что недавно Украина передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Также президент рассказал, что один из северокорейцев пытался покончить с собой, поняв, что находится в плену, ведь именно так воспитывает людей пропаганда в КНДР. Кроме того, Зеленский обратился к представителям 47 стран, граждан которых страна-агрессор использует в войне против Украины, и призвал защитить этих людей и не оказаться на чужом фронте.