Тепер Південна Корея вимагає від України пояснень і вибачень, пише Reuters.

У чому Південна Корея звинувачує Україну?

Київ розголосив інформацію про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, хоча сторони домовлялися не повідомляти про це публічно.

Згодом Україна ще й заперечила, що така домовленість була.

Офіс президента висловлює глибокий жаль через одностороннє розголошення Україною цієї інформації та подальшу неправдиву заяву про те, що угоди про нерозголошення не існувало,

– заявив у неділю старший секретар президента з питань зв'язків із громадськістю Сон Гі Хон.

За словами Сона, Україна неодноразово обговорювала із Сеулом передачу військовополонених через різні канали та просила зберігати цю інформацію в таємниці.

Київ пояснював це тим, що публічне розголошення могло б викликати в Україні критику через нібито втрату можливості обміняти цих військових на українських полонених.

Південна Корея погодилася не розголошувати інформацію про передачу через безпекові, дипломатичні та гуманітарні ризики, зокрема для самих військовополонених та їхніх родин.

Згідно із заявою південнокорейської сторони, згодом Україна без достатніх попередніх консультацій публічно розповіла про передачу військовополонених.

Після цього Київ заперечив існування будь-якої угоди про конфіденційність.

Сон заявив, що таке заперечення серйозно підірвало довіру між двома урядами та може негативно вплинути на двосторонні відносини.

Нагадаємо, що минулого тижня Володимир Зеленський заявив на Генеральній асамблеї ООН, що Україна передала Південній Кореї двох захоплених північнокорейських військових.

Наступного дня після виступу Зеленського президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна розголосила інформацію про передачу всупереч угоді про нерозголошення.